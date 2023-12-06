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    Запад ищет способ поставить украинский конфликт на паузу
    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток
    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины
    Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники
    Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине
    Берлин отказался считать Украину союзником
    В октябре Россия заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    32 комментария
    6 декабря 2023, 13:30

    Bloomberg: В октябре Россия заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО

    Bloomberg: Доходы России от продажи нефти выросли после начала СВО, несмотря на ограничения ЕС

    Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, что составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.

    Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, и это составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.

    По данным агентства, это стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превысило месячную доходность от продажи нефти до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Коммерсант».

    Bloomberg отмечает, что российские и теневые владельцы флота за первые девять месяцев 2023 года перевезли более 70% российских нефтяных грузов общим объемом 3,5 млн баррелей в сутки, что позволило Москве сохранить контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

    При этом самая большая доля перевозок приходится на суда из России и Греции, отмечает Bloomberg. По данным агентства, власти Греции заявили, что не могут предотвратить тайные перевозки российской нефти в международных водах в 6 милях (10 км) от берега в Лаконском заливе.

    Ранее сообщалось, что Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива за рубеж в рамках сделки ОПЕК+

    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

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    5 декабря 2023, 21:59
    Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива за рубеж

    Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива в рамках сделки ОПЕК+

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия намерена с января 2024 года начать сокращать поставки нефти и топлива в рамках ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), уже с декабря начнется наращивание ограничения поставок, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Могу отметить, что уже в декабре мы начнем движение в сторону выполнения данного показателя», – передает ТАСС его слова.

    В рамках договоренностей ОПЕК+ Россия сократит экспорт на 500 тыс. б/с (при текущем сокращении в 300 тыс. б/с). Из них 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с нефтепродуктов.

    Новак добавил, что Россия продолжит работать с трейдерами для корректной оценки состояния рынка нефти после добровольных сокращений поставок.

    Новак ранее сообщал, что страны ОПЕК+ по итогам встречи договорились сократить поставки и добычу нефти более чем на 2 млн баррелей в сутки (б/с) в начале 2024 года. Саудовская Аравия сократит экспорт на 1 млн б/с.


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    5 декабря 2023, 17:47
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

    Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Германия всегда являлись великими державами, чего нельзя сказать об Украине. Диалог Парижа и Берлина всегда проходил в рамках понимания обеими сторонами взаимного равенства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии в вопросе примирения.

    «Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

    «Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

    «Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

    Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

    Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

    Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

    На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.

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    4 декабря 2023, 16:15
    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы

    Гособвинение запросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет лишения свободы

    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых могут посадить на 12 лет за злоупотребления и превышение должностных полномочий. На таком сроке наказания настаивает региональная прокуратура.

    «Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

    По версии следствия, в декабре 2011 года Белых ради «создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора» добился выделения денег областного бюджета «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников. При этом компания потратила бюджетные деньги на текущие нужды, а квартиры стали сдавать в аренду.

    Помимо этого, в 2015 году Белых обеспечил заключение договора займа КРИК с одной из компаний региона на 320 млн рублей. На деле, по данным следствия, он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды иных фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии.

    Впоследствии в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей, что причинило региональному бюджету материальный ущерб.

    Ранее сообщалось, что Никите Белых предъявили новое обвинение.

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    5 декабря 2023, 14:45
    «Лукойл» заявил, что рассмотрит продажу активов в Болгарии из-за изъятия завода

    Tекст: Кристина Цыцура

    Компания «Лукойл» в ответ на «дискриминационные законы» в отношении своего завода в Бургасе пересмотрит стратегию бизнеса в Болгарии, возможно, речь пойдет о продаже активов, сообщили в пресс-службе компании.

    В сообщении говорится, что решения по НПЗ в Бургасе «не имеют отношения ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета страны», передает РБК.

    Претензии к заводу компании посчитали искусственно раздутыми. Также отмечается, что отказ от продукции НПЗ приведет к быстрому переполнению складов и к вынужденной остановке производства.

    В августе началась процедура передачи портового терминала «Росенец» под госконтроль, «Лукойл» полностью лишился терминала в сентябре. Позже в ЕК начали проверку, нарушал ли НПЗ в Бургасе санкции против России.

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    5 декабря 2023, 15:50
    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»

    Минфин выступил за законодательное определение пивных заведений в жилых домах

    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Необходимо законодательно определить понятие «наливайка» и обособить такие заведения от «добросовестных предприятий общепита», заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался законопроект, разрешающий регионам регулировать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в питейных заведениях.

    «Давайте дадим определение «наливайке» и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали», – предложил замминистра депутатам, передает ТАСС.

    Он пояснил, что сейчас «под одну гребенку» ставят и «ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина», и «наливайку», «которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать». По мнению Сазанова, невозможно, чтобы эти разные типы заведения регулировались одинаково, с единым временем работы.

    Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в розницу, был принят в первом чтении. Документ внесен группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что несмотря на принятые депутатами ограничения, «наливайки» продолжают работать в многоквартирных домах под видом псевдо-кафе в продуктовых магазинах. В результате продажа спиртного на розлив происходит в непосредственной близости от детских площадок и мест отдыха.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Москве из 2,2 тыс. объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в Курганской области – 17 из 167, в Башкирии – 296 из 1198.

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    5 декабря 2023, 16:28
    Ушаков назвал темы переговоров Путина в ходе зарубежного визита

    Помощник президента рассказал о планах Путина обсудить с лидерами других стран СВО и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе серии встреч с главами других государств в ближайшие дни планирует обсудить региональные конфликты, в том числе СВО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Помощник российского президента отметил, что зарубежным коллегам «будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации», однако уточнил, что предстоящее обсуждение не имеет отношения к встрече в Джидде, где в августе проходили консультации по урегулированию украинского кризиса.

    По данным ТАСС, 6 декабря президент России нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

    Ранее сообщалось, что во вторник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям Запада. Двусторонние переговоры прошли на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

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    5 декабря 2023, 08:20
    Цены на нефть отреагировали на заявления министра энергетики Саудовской Аравии

    Мировые цены на нефть слабо отреагировали на заявления министра энергетики Саудовской Аравии

    Мировые цены на нефть во вторник слабо изменились после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальмана.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.53 снижалась на 0,05%, достигая 77,99 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – росла на 0,01%, до 73,05 доллара, передает РИА «Новости».

    Накануне вечером министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил Bloomberg, что принятое недавно решение о сокращении добычи «преодолеет» ожидаемое наращивание запасов в первом квартале, а если возникнет необходимость, может быть продолжено в 2024 году.

    Отметим, что в минувший четверг ряд стран на встрече ОПЕК+ приняли решение до конца первого квартала следующего года добровольно, то есть не в рамках ОПЕК+, сократить добычу. Саудовская Аравия продлевает сокращения на 1 млн баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тыс. баррелей. Россия продлевает и углубляет сокращение экспорта до 500 тыс. баррелей в сутки.

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    5 декабря 2023, 21:54
    Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник киевский режим попытался с помощью беспилотников атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

    Около 20.00 мск 5 декабря российская ПВО сбила три украинских беспилотника и еще три перехватила над территорией Белгородской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

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    5 декабря 2023, 20:50
    Федерации попросили МОК допустить российских атлетов на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации попросили МОК допустить российских спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК), который проводит во вторник саммит в Лозанне, с просьбой допустить к Олимпиаде в Париже российских спортсменов с нейтральным статусом, которые прошли квалификацию или имеют возможность пройти отбор на игры.

    «Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», – приводит заявление пресс-службы МОК ТАСС

    В ответ МОК заявил, что не изменил рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.

    «Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», – сообщили в МОК.

    В октябре МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР), на основании того, что его членами стали Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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    6 декабря 2023, 03:01
    Венесуэла выдвинула ультиматум нефтяным компаниям на шельфе Эссекибо

    Мадуро объявил, что Венесуэла начнет выдачу лицензий на добычу газа и нефти в спорном Эссекибо

    Tекст: Вера Басилая

    Нефтяным компаниям, работающим на шельфе спорной с Гайаной Эссекибо, следует прекратить операции в течение трех месяцев, эта территория объявляется «зоной интегральной обороны», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Мадуро на заседании федерального совета заявил, что крупнейшая нефтегазовая госкомпания Венесуэлы PDVSA создаст подразделение PDVSA-Эссекибо. Начнется незамедлительная выдача лицензий на разведку и добычу газа и нефти, передает РИА «Новости».

    Также он объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны» и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трех месяцев. Мадуро отметил, что он открыт для переговоров. с уважением к международному праву, с уважением к законам.

    Мадуро также призвал депутатов национальной ассамблеи начать дебаты по Органическому закону об обороне создаваемого региона Гайана-Эссекибо.

    Отдельно президент Венесуэлы предложил запретить заключать контракты с компаниями, которые работают с концессиями, в одностороннем порядке предоставленными Гайаной, в неделимитированном море.

    Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается более 200 лет. Правительство Венесуэлы активизировало свои действия для возвращения в состав страны этой территории после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.

    В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас.

    Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо в Гайане прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах спора между Венесуэлой и Гайаной.

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    4 декабря 2023, 13:51
    Бывший американский разведчик предостерег Болгарию от конфликта с Россией

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предостерег Болгарию от конфликта с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Если Болгария решится под влиянием США начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски.

    «Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы не видели только что, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию», – приводит слова Риттера РИА Новости.

    Эксперт подчеркнул, что российские Вооруженные силы сейчас являются самой боеспособной армией на планете, поскольку не только хорошо оснащены и обучены, но и прошли испытание в боевых условиях, которых «никогда не было у НАТО», а также умеют побеждать.

    «Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать. Когда в последний раз Болгария побеждала в войне? Есть ли у вас офицеры, которые знают, что такое военная победа?», – поинтересовался аналитик у журналиста.

    Риттер призвал Болгарию выйти из-под влияния США, чтобы не быть вовлеченной в конфликт с Россией и вести независимую экономическую политику, выстраивать с Москвой взаимовыгодные отношения без влияния западных санкций.

    Ранее сообщалось, что болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче киевскому режиму ста списанных БТР.

    Коментарии (2)
    4 декабря 2023, 19:55
    Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин надеется на улучшение отношений Москвы и Лондона, об этом глава государства заявил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых британский – Найджел Кейси.

    «Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что на днях отмечалось 80-летие со дня Тегеранской конференции глав СССР, США и Британии, которая заложила основы современной системы международных отношений.

    «В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами.

    Коментарии (10)
    5 декабря 2023, 13:12
    Лавров предложил создать Каспийский совет из четырех стран

    Глава МИД Лавров заявил, что создание Каспийского совета повысило бы эффективность сотрудничества в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Повысить уровень сотрудничества между прикаспийскими странами – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Туркменией – могло бы создание Каспийского совета, заявила министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД прикаспийских государств.

    «Мы с уверенностью можем утверждать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия, укреплению его международно-правовых основ», – цитирует Лаврова ТАСС.

    По его словам, создание Каспийского совета – «форума сотрудничества, диалога без бюрократических схем» – могло бы повысить эффективность работы дипломатов.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».

    Коментарии (5)
    4 декабря 2023, 08:26
    Нефть подешевела на осторожности инвесторов

    Мировые цены на нефть снизились на осторожности инвесторов

    Мировые цены на нефть в понедельник снижаются: инвесторы с осторожностью оценивают перспективы рынка после заседания ОПЕК+.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.00 снижается на 0,72%, достигая 78,31 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,7%, до 73,55 доллара, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, трейдеры будут сохранять осторожность, учитывая разногласия в ОПЕК и рост добычи вне ОПЕК», – цитирует Bloomberg рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

    Напомним, что страны ОПЕК+ приняли решение до конца первого квартала 2024 года дополнительно сократить добычу суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки. При этом Ангола отказалась придерживаться новой квоты, заявив, что будет добывать нефть выше целевого уровня.

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