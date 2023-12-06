Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Bloomberg: В октябре Россия заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО
Bloomberg: Доходы России от продажи нефти выросли после начала СВО, несмотря на ограничения ЕС
Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, что составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.
Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, и это составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.
По данным агентства, это стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превысило месячную доходность от продажи нефти до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Коммерсант».
Bloomberg отмечает, что российские и теневые владельцы флота за первые девять месяцев 2023 года перевезли более 70% российских нефтяных грузов общим объемом 3,5 млн баррелей в сутки, что позволило Москве сохранить контроль над экспортом и постепенно повышать цены.
При этом самая большая доля перевозок приходится на суда из России и Греции, отмечает Bloomberg. По данным агентства, власти Греции заявили, что не могут предотвратить тайные перевозки российской нефти в международных водах в 6 милях (10 км) от берега в Лаконском заливе.
Ранее сообщалось, что Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива за рубеж в рамках сделки ОПЕК+