Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.22 комментария
Путин: «Движения первых» объединяет четыре млн детей
Путин осмотрел выставку центра знаний «Машук»
Перед началом заседания набсовета «Движения первых» президент России Владимир Путин осмотрел выставку центра знаний «Машук».
«Машук» – это всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодёжной политики и воспитательной работы. Проект совместно реализуют Росмолодежь и общество «Знание», говорится в Telegram-канале Кремля.
«Сегодня само движение объединяет уже более 4 млн человек. Это, конечно, огромная цифра», — указал Путин.
Кроме того, президенту доложили о ключевых проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». С момента запуска в июле 2022 года созданы 89 региональных отделений. Основные направления деятельности движения – воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи.
Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».