Путин: «Движения первых» объединяет четыре млн детей

Путин осмотрел выставку центра знаний «Машук»

Tекст: Ольга Иванова

«Машук» – это всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодёжной политики и воспитательной работы. Проект совместно реализуют Росмолодежь и общество «Знание», говорится в Telegram-канале Кремля.

«Сегодня само движение объединяет уже более 4 млн человек. Это, конечно, огромная цифра», — указал Путин.

Кроме того, президенту доложили о ключевых проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». С момента запуска в июле 2022 года созданы 89 региональных отделений. Основные направления деятельности движения – воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».