Путин начал заседание наблюдательного совета «Движения первых»

Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению

Tекст: Ольга Иванова

«Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

Также Путин отметил, что термин «неграждане» – странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам.

Ранее Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии.