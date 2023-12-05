Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.22 комментария
Путин начал заседание наблюдательного совета «Движения первых»
Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
«Ключевой смысл движения, повторю еще раз, – помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом залог успешного будущего нашей страны», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Встреча проходит на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске.