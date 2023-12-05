В РУВИКИ начали открывать разделы на языках народов России

В 2023 году в РУВИКИ была собрана команда для наполнения разделов на языках народов России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За полгода интерфейс площадки был создан для 20 языков: алтайского, башкирского, бурятского, вепского, ингушского, калмыцкого, коми, коми-пермяцкого, ливвиковского, марийского, мокшанского, русского, саха, татарского, тувинского, удмуртского, хакасского, чеченского, чувашского, эрзянского языков. Общий объем составляет около 100 тыс. сообщений, которые синхронизированы между различными языками.

В конце ноября 2023 года для публичного доступа открылись пять разделов: башкирский, марийский, саха, татарский, чеченский разделы. В ближайшее время будут доступны еще шесть: алтайский, мокшанский, тувинский, удмуртский, чувашский, эрзянский. Общее количество энциклопедических статей в этих разделах составит более 1,1 млн единиц.

В 2024 году планируются к открытию еще минимум десять языковых разделов.

«Российская Федерация – одна из самых многонациональных стран. Народы России создали великую культуру и накопили огромный пласт знаний, которые важно сохранить и приумножить в цифровую эпоху. Энциклопедия РУВИКИ призвана стать инструментом для этого. Благодаря ей знания на разных языках должны не только быть собраны и стать доступными для прочтения всем желающим на родном языке, но и пригодиться для обучения систем ИИ, улучшая качество отражения в них языков и культурных особенностей разных народов», – отметил гендиректор энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

«Язык – это духовное богатство. В отличие от материального богатства, его нельзя хранить запертым в банковских ячейках и хранилищах. Языку недостаточно документирование в научных картотеках. Язык нужно широко использовать в повседневной жизни, только тогда он будет развиваться и жить. Интернет-энциклопедия РУВИКИ предлагает нам одну из таких возможностей: площадку творчества, где каждый может поделиться частичкой своих знаний на родном языке», – сказал руководитель отдела РУВИКИ по координации работ в разделах на региональных языках народов России Рустам Гатауллин.