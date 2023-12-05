Основатель сети «Тануки» раскрыл собственное местонахождение

Forbes: Основатель сети ресторанов «Тануки» Орлов сообщил, что находится в Лондоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Орлов казахстанскому порталу forbes.kz, он находится в Лондоне, где открыл ресторан греческой кухни, также он планирует открыть новое заведение в Гонконге.

По его словам, объявление в розыск и расследование дела стали для него сюрпризом, поскольку он считал, что разбирательство по делу является сугубо гражданско-правовым иском, передает ТАСС.

Как отметил Орлов, сейчас его адвокаты «разбираются с вопросом».

Ранее МВД объявило в розыск по уголовной статье ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова.

Напомним, в крупном ресторанном холдинге в Москве, занимающимся предоставлением услуг по общественному питанию в ресторанах «Тануки», «Ерш», вскрыли двойную бухгалтерию.