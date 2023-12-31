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В Тамбове арестовали троих подозреваемых за поджог оборудования РЖД
В Тамбове возбуждено уголовное дело о теракте в отношении троих мужчин, которые подозреваются в поджоге железнодорожного оборудования, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.
В сообщении говорится, что 31 декабря Тамбовским райсудом Тамбовской области вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих мужчин, подозреваемых в совершении преступления, подпадающего под п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет, передает ТАСС.
По данным следствия, в четверг мужчины по заданию неустановленного лица за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей подожгли железнодорожное оборудование для дестабилизации деятельности органов власти. Тем самым они причинили имущественный ущерб ОАО «РЖД» на сумму 111 тыс. рублей.
В суде добавили, что после исследования материалов дела и изучения сведений о личностях подозреваемых суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 29 февраля 2024 года включительно. Отмечается, что постановление в законную силу не вступило.
Ранее в Бугульме полицейские задержали подростка, организовавшего поджог железнодорожного оборудования.