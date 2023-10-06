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Подросток организовал поджог релейного шкафа на железной дороге в Бугульме
В Бугульме полицейские задержали подростка, организовавшего поджог железнодорожного оборудования, сообщили в транспортной полиции.
В четверг утром в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Бугульма обратился работник транспортной организации, который сообщил о повреждении релейного шкафа на пути общего пользования.
«Прибывшие на место полицейские установили, что имело место вмешательство посторонних лиц – был совершен поджог шкафа, сорвана пломба и навесной замок, внутри имелись обугленные провода», – говорится в сообщении на сайте Управления на транспорте МВД по ПФО.
По подозрению в поджоге задержали 16-летнего подростка и двух его совершеннолетних знакомых. По предварительной информации, молодой человек решил таким образом подзаработать. Соответствующее объявление он нашел в одном из мессенджеров.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
В сентябре в Томской области задержали подростка, пытавшегося совершить диверсию.