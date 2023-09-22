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В Томской области задержали подростка, пытавшегося совершить диверсию
Несовершеннолетний в Томской области попытался поджечь релейный шкаф на перегоне между двумя железнодорожными станциями, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Подозреваемый попытался устроить поджог с помощью бутылки с зажигательной смесью, но не смог по независящим от него обстоятельствам, сообщается на сайте ведомства.
Его задержали сотрудники Томского линейного отдела МВД и регионального управления ФСБ.
Подростку предъявлено обвинение по статье о покушении на совершение диверсию. Проводятся следственные действия.
В августе неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД).