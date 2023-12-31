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В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22
MWM: Украина боится ударов российских ракет Х-22
Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет издание Military Watch Magazine.
По сообщению издания, Украина не смогла сбить ни одной X-22 из 300 запущенных ракет с начала конфликта, при этом у России огромные запасы таких ракет еще с советских времен, передает РИА «Новости».
Military Watch Magazine сообщает, что этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но до сих пор имеет мало конкурентов в мире.
В материале указывается, что у Киева истощены запасы ракет для ПВО, а Запад даже близко не может компенсировать их дефицит.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.