MWM: Украина боится ударов российских ракет Х-22

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению издания, Украина не смогла сбить ни одной X-22 из 300 запущенных ракет с начала конфликта, при этом у России огромные запасы таких ракет еще с советских времен, передает РИА «Новости».

Military Watch Magazine сообщает, что этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но до сих пор имеет мало конкурентов в мире.

В материале указывается, что у Киева истощены запасы ракет для ПВО, а Запад даже близко не может компенсировать их дефицит.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.