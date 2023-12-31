ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью

Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.31 комментарий
Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.33 комментария
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».
Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.
Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.
Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,
Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя
По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».
Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.
Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.
Взрывы прогремели в Одессе и Харькове
В Одессе нанесен удар, предположительно, по аэродрому Школьный. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах. Власти Харькова подтвердили удары по объектам в городе. Также сообщается о взрывах в Черниговской области, передает RT.
Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы», передает РИА «Новости».
«Рои ударных дронов несутся к Киеву, тревога охватывает Украину», – пишут «Военкоры русской весны».
Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе, Харькове, Черкассах, Киеве. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове. Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, российские войска узнали слабые места ПВО Украины перед ударами.
Число погибших в результате украинского обстрела Белгорода увеличилось до 18 человек
Ведомство сообщило об этом в Telegram.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела, который в субботу устроили украинские войска, в Белгороде погибли 14 человек, еще пятеро детей и 12 взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Вооруженные силы Украины использовали для обстрела кассетные боеприпасы.
Пострадали 17 детей. 30 человек остаются в тяжелом состоянии, состояние еще 63 оценивается как средней степени тяжести, 17 человек проходят амбулаторное лечение, сообщил глава региона в Telegram.
Напомним, Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами со стороны украинских войск. Среди погибших и пострадавших есть дети. Пострадали более 100 человек.
Советник командования воздушных сил Украины Игнат отказался считать российские удары «ответкой за что-то»
Игнат подчеркнул, что «это не школа» с «юношескими разборками». По его словам, каждая российская ракета и каждый беспилотник «направлены на цель, на уничтожение объекта – военного и инфраструктурного». Он заявил, что российские удары призваны «уничтожить инфраструктуру» и армию Украины. При этом Игнат не смог ответить на вопрос от том, «чего ждать дальше», так как российские силы наносят удары, не ориентируясь на какие-то особые даты или события, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, украинская сторона утверждает, что только за пятницу в общей сложности по пяти областям Украины было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА.
Небензя назвал большинство стран ЕС, Британию и США соучастниками преступлений «киевской шайки»
На заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода Небензя указал, что постпред Чехии «малодушно» уклонился от участия в заседании, хотя от ракет чешского производства «погибли мирные жители Белгорода», передает ТАСС.
Не приняли участия в заседании и представители ЕС или Польша, которая «искала и так и не смогла найти» якобы «залетевшую на ее территорию ракету», отметил Небензя. По его словам, «одно дело – стоять в очереди на участие в заседаниях, созываемых киевским режимом и его спонсорами для продвижения антироссийской пропаганды», и «совсем другое – отвечать за поступки своего правительства».
Небензя считает, что большинство жителей стран Запада «не настроены враждебно по отношению к России». По его словам, население этих стран должно узнать, куда идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства.
Он заявил, что украинские власти используют методы, которые использовали «бандеровцы и прочие <...>, массово убивая москалей, евреев, поляков и самих украинцев», но сейчас у украинских войск есть западное дальнобойное оружие.
Для США и Великобритании поддержка Украины – «выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие», заявил Небензя, выразив надежду на то, что «всех остальных сегодняшнее циничное использование чешских снарядов для обстрелов мирного населения еще может отрезвить».
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и «другой неонацистский сброд» тащат на дно «не только народ Украины, но и тех, кто поставляет военную технику и боеприпасы».
Напомним, Небензя заявил, что режим Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.
Небензя обвинил режим Зеленского в стремлении убить как можно больше русских людей в угоду Западу
На заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Небензя назвал действия Украины «преднамеренным актом терроризма, направленным на мирных граждан», передает ТАСС.
Он указал, что обстрелам подвергаются и населенные пункты Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других российских регионов. Украинские войска занимаются «слепыми убийствами мирных жителей», что свидетельствует об «агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима» Зеленского, сказал постпред.
Небензя заверил, что «организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание». Россия призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» осудить действия украинских войск и «публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов». Указывается, что при обстреле Белгорода использовались «запрещенные в большинстве западных государств кассетные боеприпасы».
Постпред подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы устранить исходящие с украинской территории угрозы. Он пояснил, что «чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будет действовать» Россия.
Как отметил Небензя, Россия удивлена тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш не высказался в связи с украинским обстрелом Белгорода, а от пресс-секретаря генсека слышны «только невнятные заявления» – Стефан Дюжаррик «безлико прокомментировал это словами о том, что подобные атаки следует осудить».
«Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из «цивилизованных демократий» будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», – сказал Небензя.
Напомним, число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека, 110 человек получили ранения.
Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский обстрел Белгорода
Москалькова в Telegram назвала «варварское нападение» вооруженных сил Украины «беспрецедентным фактом нарушения международного гуманитарного права», а также «проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека». Российская сторона требует «принять меры к недопущению подобных ситуаций». Москалькова выразила соболезнования семьям и близким жертв обстрела и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.
В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибли 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.
Губернатор Гладков сообщил о 22 погибших в результате украинского обстрела Белгорода
Гладков сообщил в Telegram, что «к большому горю увеличилось количество погибших». Он пояснил, что «один из пострадавших скончался ночью в больнице». 25 человек, получивших тяжелые ранения, собираются «перевезти в федеральные клиники». Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, вооруженные силы Украины подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.
На заседании Совбеза ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Хиари заявил, что необходимо остановить атаки на «гражданское население и гражданскую инфраструктуру». Он подчеркнул, что подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российские войска «не целятся в мирных украинских граждан», только в военную инфраструктуру Украины.
Полномочный представитель Путина в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород
Гладков сообщил в Telegram, что состоялось совещание с силовым блоком. Щеголеву доложили об обстановке в регионе. Гладков и Щеголев посетили места, по которым были нанесены украинские удары, встретились с жителями города, сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами терробороны, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.
Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.
Минобороны: Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
В Telegram-канале ведомства указано, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области.
Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины.
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка ДНР.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка ДНР.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное ДНР.
Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ.
Небензя указал, что Россия «целится только в военную инфраструктуру Украины»
Небензя на заседании СБ ООН отметил, что российская сторона не направляет целенаправленно «оружие против мирных граждан». Он отметил, что России не пришлось бы проводить специальную военную операцию на Украине, если бы киевская власть не устроила «в 2014 году войну» в Донбассе или если бы Киев выполнил Минские соглашения.
Он предложил взглянуть на «сообщения укронацистских пропагандистов в соцсетях», наполненные «злобой и злорадством» по поводу «гибели мирных граждан в Белгороде». «Вы не найдете ничего подобного в российских соцсетях в отношении украинских граждан», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Небензя заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.
Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил об отмене решения сократить комендантский час в новогоднюю ночь
Балицкий пояснил в Telegram, что сокращать комендантский час в новогоднюю ночь не будут. Он призвал с пониманием отнестись к такому решению, поскольку вопросы безопасности людей «в приоритете». Как заявил Балицкий, для украинской стороны «нет ничего святого», киевский режим ведет «войну с мирными гражданами, женщинами и детьми», это необходимо учитывать.
Напомним, жертвами украинского обстрела Белгорода стали 18 человек, пострадали 111 жителей. До того, как Белгород подвергся обстрелу, в Запорожской области собирались сократить действие комендантского часа в ночь на Новый год.