ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью

Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

Tекст: Александра Юдина

По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

