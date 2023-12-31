Захарова сочла МИД Чехии безграмотным

Захарова раскритиковала заявление Чехии об отказе участвовать в заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода

Tекст: Антон Антонов

Захарова заявила в Telegram, что «глубина полета» мысли Праги соразмерна решению Софии запретить» ей «пролет в воздушном пространстве Болгарии». По словам Захаровой, для нее стало неожиданностью, что «чешский МИД настолько безграмотен» и «не знает, как устроен Совет Безопасности ООН».

В МИД России указали, что СБ ООН остается «многосторонней структурой, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах».

С другой стороны, отметила Захарова, в советские времена во внешнеполитическое ведомство Чехословакии «набирали по принципу лояльности компартии, а после люстрации – по принципу лояльности Западу». Как заявила Захарова, «главное же принцип, а не профессия».

Напомним, российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН в заседании Совбеза, чтобы Чехия объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не позволит России «вызывать куда-либо» чешских представителей.