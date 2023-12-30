Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода

Глава МИД Чехии Липавский заявил об отказе его страны участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода

Tекст: Антон Антонов

Липавский заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Чехия не позволит России «вызывать куда-либо» своих представителей. По словам министра, представители Чехии «с удовольствием явятся» на заседание СБ ООН, если Россия согласится «обсудить там вывод войск» с территории, которую Киев и его союзники считают украинской.

Заседание СБ ООН состоится в 00.00 мск 31 декабря, передает ТАСС.

Напомним, в результате украинского обстрела Белгорода погибли 18 человек, пострадали 111 жителей. Российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН в заседании Совбеза, чтобы Чехия объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму.