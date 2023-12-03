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Стало известно о планах Эрдогана обсудить с эмиром Катара возобновление гумпаузы в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибудет в Доху, где обсудит с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани шаги по возобновлению гуманитарной паузы в Газе, передал телеканал A Haber.
Телеканал сообщил о визите Эрдогана в Катар, а также уточнил, что важнейшей темой для обсуждения сторонами станет ситуация в Газе, передает РИА «Новости».
Также Эрдоган обсудит установление постоянного прекращения огня с эмиром Катара, который взял на себя посредническую роль в прекращении боевых действий.
Ранее Эрдоган и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону шаги для постоянного прекращения огня в Газе, договорились о координации, сообщила канцелярия турецкого лидера.