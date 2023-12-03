Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
США сочли невозможным разрешить украинский конфликт только военными методами
Глава комитета начальников штабов США Браун признал невозможность разрешить украинский конфликт только военными методами
Комментируя ситуацию на Украине, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что ни один военный конфликт нельзя разрешить только военными методами.
Браун сказал, что в итоге всегда приходят к дипломатическому решению. При этом он отказался «предсказывать будущее» и «чем все закончится», но выразил уверенность, что США «могут помочь повлиять» на результат. Также Браун считает, что США способны оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, передает ТАСС.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине. Он назвал американскую армию «самой смертоносной боевой силой в истории человечества», а США – «самой могущественной страной на Земле».