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    Германия захотела превратить Украину в фабрику смерти
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    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
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    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    22 комментария
    3 декабря 2023, 03:44

    США сочли невозможным разрешить украинский конфликт только военными методами

    Глава комитета начальников штабов США Браун признал невозможность разрешить украинский конфликт только военными методами

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что ни один военный конфликт нельзя разрешить только военными методами.

    Браун сказал, что в итоге всегда приходят к дипломатическому решению. При этом он отказался «предсказывать будущее» и «чем все закончится», но выразил уверенность, что США «могут помочь повлиять» на результат. Также Браун считает, что США способны оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, передает ТАСС.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине. Он назвал американскую армию «самой смертоносной боевой силой в истории человечества», а США – «самой могущественной страной на Земле».

    2 декабря 2023, 17:19
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ из-за использования Россией систем «Искандер-М» несут значительные потери, говорится в статье издания MWM.

    ВС России одновременно запускают несколько ракет по заданной цели, передает РИА «Новости».

    ПВО Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетам действовать более эффективно, говорится в публикации.

    Говоря «двойной удар», автор заметки, очевидно, подразумевает одновременный запуск по цели нескольких ракет.

    Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 км. Также крылатые ракеты могут на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

    Ранее средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю.

    Коментарии (19)
    2 декабря 2023, 05:33
    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма

    Полковник СБУ в отставке предупредил о партизанской войне в случае захвата Крыма Украиной

    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона враждебно настроенных партизан, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    Стариков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что захват Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса. По его словам, если произойдет «захват» Крыма, то Киев получит миллион враждебно настроенных людей, а это приведет к гражданской войне, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, потому что «десять лет были постоянные боевые действия».

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2023, 12:08
    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ Петреус сделал хвалебное заявление о российских военных

    Экс-глава ЦРУ сделал хвалебное заявление о российских военных
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (14)
    2 декабря 2023, 12:45
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    Средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны ВС России за неделю сбили восемь самолетов ВС Украины и один вертолет.

    Были сбиты пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 545 самолетов и 256 вертолетов.

    Коментарии (46)
    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (58)
    2 декабря 2023, 17:58
    Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    @ Sebastian Willnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму.

    По словам Кличко, сейчас остается только один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывают сильное давление, передает РИА «Новости».

    По словам градоначальника украинской столицы, такими темпами Украина скоро станет страной, «где все зависит от настроения одного человека». Так, Кличко назвал проявлением этой тенденции отстранение решением суда от должностей руководителей ряда крупных украинских городов.

    Ранее Кличко заявил, что подконтрольные России территории не являются Украиной.

    Коментарии (19)
    2 декабря 2023, 12:21
    Rheinmetall назвал сроки начала производства бронетехники на Украине

    Концерн Rheinmetall запланировал начать производство бронетехники на Украине в 2024 году

    Rheinmetall назвал сроки начала производства бронетехники на Украине
    @ rheinmetall.com

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство бронетехники на Украине в 2024 году. В частности, производить планируется бронетранспортеры Fuchs и БМП Lynx, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию WirtschaftsWoche.

    По словам Паппергера, контракт будет заключен с Киевом не позднее начала следующего года. Глава концерна заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы первый бронетранспортер был готов на Украине примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx – через 12-13 месяцев», передает ТАСС.

    Он уточнил, что десять БМП Lynx производятся в Германии или в Венгрии, в рамках совместного производства между Берлином и Киевом.Также правительство Германии дало понять, что выдаст экспортную лицензию, необходимую для производства.

    Паппергер заявил, что в 2022 году году концерн получил заказы на сумму около 900 млн евро, а в 2023 году – около 2,5 млрд евро. Ожидается, что в следующем году количество заказов увеличится.

    Ранее издание Welt писало, что Rheinmetall в два раза поднял цену боеприпасов для Украины.

    Коментарии (21)
    2 декабря 2023, 16:36
    Стало известно о желании Зеленского провести выборы без участия Залужного

    Украинские СМИ сообщили о желании Зеленского провести выборы без участия в них Залужного

    Стало известно о желании Зеленского провести выборы без участия Залужного
    @ Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

    По данным источника, Зеленский хотел бы провести выборы, «но возникла одна проблема – Залужный», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что офис Зеленского сначала хочет добиться гарантий, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. Если будет отказ, то офис президента попытается уволить главкома.

    «Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», – подчеркнул источник.

    Ранее сообщалось, что Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Валерием Залужным.

    Коментарии (12)
    2 декабря 2023, 19:55
    Российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
    Российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) над Азовским морем уничтожили две украинские ракеты С-200, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что со стороны Украины около 18.00  была предпринята попытка террористической атаки по территории России с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.

    Средствами ПВО украинские ракеты были ликвидирована над акваторией Азовского моря.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2023, 13:12
    Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
    Российские войска предотвратили высадки боевых групп ВСУ на левый берег Днепра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться на островах на левом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Российские войска действовали на опережение. При помощи огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 450-ти военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 23 лодки и 26 автомобилей. Также ликвидированы две дивесионно-разведывательные группы противника, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Также ВС России нанесли поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах  Тягинки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    В плен захвачены 14 украинских военнослужащих.

     За неделю авиацией и ракетными войсками группировок войск российской армии поражены: топливное хранилище и стоянка авиационной техники на аэродоме Миргород Полтавской области, а также шесть радиолокационных станций П-18.

    В Минобороны сообщили также, что за неделю ВСУ потеряли на южнодонецком направлении почти 900 военных.

    Коментарии (9)
    2 декабря 2023, 18:48
    СБУ рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины

    СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с Орбаном

    Tекст: Валентина Григоренко

    Верховной раде необходимо не выпускать в заграничную командировку экс-президента Украины Петра Порошенко, который сейчас является депутатом парламента, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

    Как утверждает СБУ, спецслужбы России якобы намерены использовать встречи некоторых украинских политиков в третьих странах в российских интересах. В сообщении СБУ говорится, что в таком контексте необходимо рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что в офис президента Украины обратились кабинет министров и парламент с предложением учесть мнение спецслужбы во время согласования заграничных командировок украинских делегаций, поэтому руководство Верховной рады не предоставило разрешение на заграничную командировку Порошенко.

    Ранее Порошенко сообщил, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2023, 10:48
    Ростех передал ВКС России партию Су-30СМ2 и Як-130

    Предприятие Ростеха передало ВКС России партию Су-30СМ2 и Як-130

    Ростех передал ВКС России партию Су-30СМ2 и Як-130
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации передал ВКС России партию истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130.

    Отмечается, что авиационная техника прошла необходимые испытания на земле и в воздухе, теперь она отправлена к месту несения службы, передает ТАСС.

    По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, это последняя партия самолетов Як-130, поставленная в ВКС РФ в 2023 году. Сейчас предприятие работает над новой партией самолетов, которые передадут Минобороны России в следующем году.

    Ранее ВКС получили новую партию бомбардировщиков Су-34.


    Коментарии (5)
    2 декабря 2023, 05:09
    Российские войска улучшили положение на Купянском направлении в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка российских войск «Запад» улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    Зыбинский заявил, что группировка войск «Запад» добилась успехов при поддержке авиации и огня артиллерии, ВС Украины потеряли на Купянском направлении более роты живой силы, передает РИА «Новости».

    Ранее военкоры сообщили, что российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России.

    Коментарии (22)
    2 декабря 2023, 07:56
    Аксенов назвал ложью слова Зеленского о Крыме

    Аксенов: Зеленский лжет, утверждая, что Крым ждет возвращения в состав Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что Крым ждет установления киевской власти, полуострову сегодня ничего не угрожает, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

    Аксенов заявил, что в Крыму ждут, когда привезут пленного Зеленского и будут его показывать, его слова о желании крымчан вернуться под власть Украины являются популизмом и враньем, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что крымчанам и гостям полуострова на сегодня ничего не угрожает. В Крыму сформировали ополчение, которое принимает участие в учениях, отрабатывая, в том числе, и боевые задачи.

    Глава Крыма подчеркнул, что вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно.

    Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что в случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона враждебно настроенных партизан.

    Напомним, Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, который «очень ждет возвращения на Украину».

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