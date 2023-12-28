На занятую Израилем часть Голанских высот упал беспилотник

Кадыров предложил гостям Ивлеевой пройти службу в университете спецназа

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он назвал вечеринку «сатанинской», а также предложил всем, «на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям».

По его словам, нет ничего постыдного в том, чтобы помочь в организации тренировок университета спецназа, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте. Кадыров отметил, что это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются российские патриоты, во-вторых, еще больше вдохновит последних, и, в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период.

Кадыров написал, что организацией этой программы может заняться министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста, позже он принес извинения за участие в вечеринке.

Суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой. Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

ФНС начала проверку в отношении блогера, выяснилось, что Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.