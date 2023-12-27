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Ростех передал Минобороны партию Су-57
Мантуров: ОАК передала Минобороны партию истребителей пятого поколения Су-57
Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) изготовил и передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, авиастроители передали Минобороны все планировавшиеся к поставке в этом году самолеты пятого поколения Су-57, прошедшие все необходимые заводские испытания, передает ТАСС. Мантуров добавил, что наращивание производства этих уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки.
«Считаю, коллектив КНААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей», – сказал Мантуров.
По словам гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, «в цехе окончательной сборки уже идет работа над истребителями, которые будут переданы ВКС России в 2024 году». Он добавил, что количество истребителей пятого поколения, поступающих в войска, «ежегодно увеличивается почти в два раза».
Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что ГОЗ на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, а на 2024 год заказ еще больше.