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ОАК: Начинается изготовление установочной партии БПЛА военного назначения
Слюсарь: ОАК приступает к изготовлению установочной партии БПЛА военного назначения
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) приступает к изготовлению установочной партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.
По его словам, по военным беспилотникам есть несколько направлений, начиная от беспилотника воздушного старта и заканчивая тяжелым ударным беспилотником аэродромного базирования и по подписанным с заказчиком контрактам ОАК действует в соответствии с графиками, изготавливает летные образцы, проводит испытания и приступает к изготовлению установочной партии, передает ТАСС.
Слюсарь добавил, что ГОЗ на истребитель пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, а на 2024 год заказ еще больше. Он отметил, что Су-57 является сложной в изготовлении машиной, но ОАК с честью справилась с его поставкой в адрес заказчика. Он рассказал также, что ОАК планирует выйти на выпуск минимум 18 новых транспортников Ил-76МД-90А в год.
«В этом году сдали шесть, но это тоже дорогого стоит постольку, поскольку Ульяновский завод – один из тех заводов, который в тяжелые времена серийную технику практически не производил», – сказал Слюсарь. По его словам, требуется нанять более 2,5 тыс. человек для выполнения производственной программы.
Ранее Слюсарь рассказал, что серийные поставки самолетов SJ 100 с российскими двигателями ПД-8 начнутся в 2024 году.