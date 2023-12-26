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На сына президента Сомали завели уголовное дело за смертельное ДТП
Сыну президента Сомали грозит до 6 лет лишения свободы за смертельный наезд на мотокурьера в столице Турции
Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в отношении сына президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда, который сбил мотокурьера, позже курьер скончался в больнице.
«Дело возбуждено по статье 85 УК Турции «Умышленное убийство», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры. Отмечается, что наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
По словам главы Минюста Турции Йылмаза Тунча, отчет судмедэкспертов указывает, что основная вина за ДТП лежит на водителе, а сопутствующая — на курьере.
ДТП произошло 30 ноября, когда машина, за рулем которой был сын лидера Сомали, наехала на мотокурьера в Стамбуле. 6 декабря пострадавший умер в больнице от полученных травм.
После составления протокола, водитель был отпущен и 2 декабря покинул Турцию. Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд назвал произошедшее несчастным случаем и уточнил, что к моменту вылета из страны в отношении его сына не был выдан ордер на арест. При этом он посоветовал своему сыну вернуться в Турцию и предстать перед судом.
Ранее сообщалось, что президент Сомали выступил с опровержением версии о побеге его сына Мохаммеда из Турции после автомобильной аварии.