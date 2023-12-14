Президент Сомали опроверг версию побега сына из Турции после аварии

AP: Президент Сомали опроверг версию о побеге его сына из Турции после аварии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее агентство со ссылкой на турецкие СМИ сообщало, что 30 ноября в Стамбуле произошла автомобильная авария с участием автомобиля, за рулем которого находился сын сомалийского лидера. Пострадавший в аварии мотокурьер спустя шесть дней после происшествия умер в больнице от полученных травм.

Как сказал сомалийский лидер в интервью агентству Associated Press (AP), это был несчастный случай, он не сбежал, передает ТАСС.

Шейх Мохамуд уточнил, что к моменту вылета из страны в отношении его сына не был выдан ордер на арест, а отсутствие его сына в Турции вызвано деловой необходимостью.

Как отмечает AP, президент Сомали посоветовал своему сыну вернуться в Турцию и «предстать перед судом».

Между тем министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что сын президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда, обвиняемый в наезде на мотокурьера в Стамбуле, может лично присутствовать на суде.

По его словам, он говорил с главой Минюста Сомали и нашел понимание ответственности, речь идет о том, что обвиняемый прибудет в Турцию для участия в процессе. Он также пояснил, что были исправлены несоответствия между отчетом полиции с места происшествия и последующими заключениями судебных органов, так как сын сомалийского лидера был отпущен, поскольку в первом протоколе вся вина за инцидент была возложена на потерпевшего, что возмутило общественность и правозащитников, из-за чего власти провели дополнительные проверки.

По словам Тунча, судмедэксперты и прокуратура пришли к выводу, что виноват был водитель совершившего наезд автомобиля.