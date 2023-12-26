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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    16 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    26 декабря 2023, 00:01

    Голодающие в Газе напали на гуманитарный конвой с продуктами

    ВОЗ: В Газе голодающие жители разграбили конвой с продуктами и водой по пути в больницы

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы был разграблен по дороге голодающими местными жителями, сообщили в организации.

    Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари отметил, что в Газе катастрофический уровень голода и отчаяния. По его словам, люди, отчаянно нуждавшиеся в еде, отобрали продукты питания и воду, доставленные ВОЗ в больницы на севере Газы, передает РИА «Новости».

    По словам Аль-Мандхари, все 2,2 млн жителей сектора Газа столкнулись с риском отсутствия продовольственной безопасности.

    В декабре директор БАПОР в секторе Газа Томас Уайт заявил, что автомобили ООН забиты камнями в Газе и некоторые автоколонны с гуманитарной помощью разграблены, гражданский порядок в анклаве рушится.

    Ранее минздрав палестинского анклава сообщил, что с начала эскалации конфликта Палестины и Израиля в секторе Газа погибли 20 424 человека.

    23 декабря 2023, 16:17
    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря

    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря при продолжении преступлений в Газе

    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средиземное море могут заблокировать в случае, если Вашингтон продолжит совершать преступления в секторе Газа, заявил заместитель главкома Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранской армии) генерал Мохаммад Реза Нагди.

    При продолжении преступлений, совершаемых США и их союзниками в секторе Газа, произойдет закрытие водных путей, заявил Нагди, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По его словам, закрытыми могут оказаться Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, а также Средиземное море и Гибралтар.

    Генерал не прояснил, как могут быть заблокированы водные пути, к которым Иран и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» не имеют доступа.

    Ранее датская судоходная корпорация AP Moller-Maersk сообщила о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю из-за угроз.

    Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что перевозящие нефть и СПГ компании боятся, что хуситы действительно начнут топить танкеры, и потому отправляют свои суда в обход Африки, что делает сырье дороже.

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    23 декабря 2023, 14:50
    В Вифлееме отменили празднование католического Рождества
    В Вифлееме отменили празднование католического Рождества
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Празднование католического Рождества с 24 на 25 декабря в городе Вифлеем на Западном берегу Иордана решили не проводить из-за конфликта Израиля и Палестины, сообщили представители палестинской христианской общины.

    Праздник решили не проводить, поскольку участники общины не могут и не готовы «увидеть елку или какие-либо украшения», сказал член палестинской христианской общины города Маджед Исхак Financial Times, передает ТАСС.

    В 2023 году елку должны были торжественно зажечь дважды, поскольку ожидалось очень много людей, но праздник отменили. Пастор одной из церквей города Мунтер Исаак заявил, что все жители думают о том, что происходит в Газе.

    Неназванный сотрудник министерства туризма заявил, что отсутствие туристов скажется на экономике Вифлеема. Свыше 8,5 тыс. семей полагаются на туристов как на источник средств к существованию.

    В первые девять месяцев 2023 года город посетили 1,5 млн туристов, но после 7 октября в город перестали приезжать. Каждый год туризм приносил Вифлеему порядка 1,5 млн долларов.

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    25 декабря 2023, 19:36
    В Израиле переименовали «кофе по-турецки»

    В Израиле из названия кофе убрали слово «по-турецки» на фоне обострения отношений с Турцией

    В Израиле переименовали «кофе по-турецки»
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская компания «Штраус» переименовала выпускаемый ею кофе по-турецки, убрав из названия упоминание Турции из-за обострения отношений между двумя странами на фоне военной операции в секторе Газа.

    «Были сообщения с просьбой изменить название напитка на «кофе по-израильски» из-за бойкота турецких продуктов», – отметил генеральный директор израильского подразделения копании Ави Лауфер, передает ТАСС.

    По словам Лауфера, между кофе по-турецки и Турцией нет связи, поскольку кофейные зерна поступают из Бразилии, Вьетнама, Эфиопии, а название напиток получил из-за особого помола, который распространен как в Турции, так и в Греции.

    Отмечается, что «кофе по-турецки» компания выпускает последние 60 лет, но сейчас на волне патриотических настроений в стране решила изменить оформление упаковки, убрав упоминание Турции и добавив израильский флаг и различные патриотические лозунги, такие как «Народ Израиля жив», «У нас нет другой страны», «Вместе мы сильны», «Поколение победы».

    Ранее сообщалось, что представители ХАМАС провели встречу в Турции по поводу новых шагов в конфликте с Израилем.

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    23 декабря 2023, 04:59
    Иракские группировки заявили об ударе по израильской цели в Средиземном море

    «Исламское сопротивление Ирака» впервые объявило о поражении израильской цели в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные шиитские группировки «Исламского сопротивления Ирака» впервые заявили о поражении «жизненно важной израильской цели» в Средиземном море.

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что собирается продолжать «борьбу против оккупации», поддерживать палестинский народ в секторе Газа, а также дать ответ на «зверства» Израиля, передает РИА «Новости».

    Как пояснил источник Al Jazeera, «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по «платформе принадлежащего Израилю газового месторождения Кариш в акватории Средиземного моря».

    Напомним, с октября «Исламское сопротивление Ирака» около 80 раз атаковало силы возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке. В четверг впервые сообщалось об атаке по цели в Умм ар-Рашраш (израильском Эйлате).


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    24 декабря 2023, 03:55
    Пентагон заявил об ударе БПЛА из Ирана по судну у берегов Индии

    Пентагон заявил, что атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запущен из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Ударный дрон, который атаковал судно у берегов Индии, запустили из Ирана, заявил Пентагон.

    Указывается, что танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии Chem Pluto был атакован в 370 км от побережья Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Agence France-Presse заявило, что танкер «аффилирован» с Израилем.

    Напомним, инцидент произошел возле города Веравал. В результате атаки на судне начался пожар.

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    24 декабря 2023, 23:40
    Ведущую телеканала в Турции уволили за стакан Starbucks

    В Турции уволили появившуюся в эфире со стаканом Starbucks ведущую новостей

    Tекст: Вера Басилая

    Появившаяся в эфире со стаканом сети кофеен Starbucks ведущая программы новостей турецкого телеканала TGRT Мельтем Гюнай, а также редактор программы уволены, сообщил телеканал.

    Решение об увольнении сотрудников телекомпании было принято сразу после эфира, дирекция телеканала «осудила поступок телеведущей» за  скрытую рекламу какой-либо компанию. Кроме того, в заявлении телеканала указывается, что TGRT продолжает стоять на стороне Газы и турецкого народа и защищать их чувства до конца, передает РИА «Новости».

    В Турции после обострения ситуации в анклаве проходят акции против действий Израиля и в поддержку Палестины. В некоторых городах жители обливают краской и разбивают витрины кафе сети McDonald's и Starbucks, требуя их закрытия за поддержку Израиля.

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    23 декабря 2023, 18:44
    ХАМАС сообщил о возможной гибели пленных при ударе Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате обстрела израильских военных потеряна связь с группой, ответственной за пятерых пленных Израиля, есть вероятность, что они погибли, заявил официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда.

    В результате бомбардировки потерян контакт с группой, ответственной за пятерых пленных израильтян, заявил Убейда, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что пленные, вероятнее всего, были убиты во время одного из налетов на сектор Газа со стороны военных Израиля.

    Ранее в субботу при обстреле Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере анклава погибли десятки человек.

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    24 декабря 2023, 20:16
    Нетаньяху: Израиль расширяет военные операции в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, это единственный способ вернуть заложников, «уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля». Нетаньяху также заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что операция займет время, но Израиль «полон решимости сражаться до конца».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

    СМИ сообщали, что активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта.

    Между тем, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю.

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    23 декабря 2023, 08:57
    Жертвами ударов ЦАХАЛ по лагерю Джабалия в Газе стали десятки человек

    Al-Jazeera: Во время ударов Израиля по лагерю Джабалия в Газе погибли десятки человек

    Tекст: Александра Юдина

    Десятки человек погибли при ударах Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Известно, что в результате израильских ракетных и артиллерийских ударов по жилым домам в лагере беженцев Джабалия на севере Газы погибли десятки человек, передает РИА «Новости».

    По информации канала, ночная атака не позволила спасателям и парамедикам добраться до разрушенного района.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

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    24 декабря 2023, 16:17
    Минздрав Палестины назвал число жертв в Газе с начала эскалации

    Минздрав Палестины: С начала эскалации в Газе погибли более 20 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала эскалации конфликта Палестины и Израиля в секторе Газа погибли 20 424 человека, сообщило отделение палестинского Минздрава в анклаве.

    Ранения получили 54 036 человек, сообщило ведомство, пишет Al Jazeera, передает РИА «Новости». Только за последние сутки в результате израильских атак погибли 166 человек, 384 ранены.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду на прекращение войны в Газе в Рождество.

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    25 декабря 2023, 01:07
    ЦАХАЛ обнаружил тела пяти заложников в тоннеле в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаружена стратегическая сеть тоннелей, которая использовалась в качестве штаба ХАМАС на севере сектора, оттуда были извлечены тела пяти пленных израильтян, в том числе троих военных, сообщила Армия обороны Израиля.

    В ЦАХАЛ заявили, что военные установили контроль над лагерем Джабалия на севере сектора Газа в ходе боев, там же была обнаружен двухуровневый подземный штаб. По данным израильских военных, тоннели использовались для направления атак и передвижений террористов, передает РИА «Новости».

    Солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, среди которых офицер, сержант и полковник, и доставили их в Израиль для погребения.

    Армия обороны Израиля также сообщила, что на глубине обнаружены оружие, инфраструктура для производства оружия, экстренные укрытия. Тоннели были связаны с шахтой, ведущей к резиденции командира северной бригады ХАМАС Ахмада Андура.

    Отмечается, что после этого подземная штаб-квартира была разрушена, такие же операции проходят теперь в Хан-Юнисе и на юге сектора Газа.

    Ранее официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда заявил, что в результате обстрела израильских военных потеряна связь с группой, ответственной за пятерых пленных Израиля, есть вероятность, что они погибли.

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    24 декабря 2023, 08:44
    Израиль сообщил о гибели восьми солдат в Газе

    ЦАХАЛ: В Газе за сутки погибли восемь израильских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще восьми солдат в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    По сведениям ее пресс-службы, все они были убиты за последние сутки во время столкновений в центральной части сектора Газа, передает ТАСС.

    Общее число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152, количество погибших военных с начала нового витка палестино-израильского конфликта достигло 485.

    Ранее двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли в боях в секторе Газа.

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    25 декабря 2023, 00:13
    В Газе заявили о 60 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев

    Al Jazeera: В Газе из-за израильского удара по лагерю беженцев погибли более 60 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа достигло 60, передает катарский телеканал Al Jazeera.

    По его информации, десятки людей получили ранения. Армия Израиля также атакует лагеря Эль-Бурейдж и Нусейрат. Представитель Минздрава Газы назвал обстрелы в переполненном жилом квартале геноцидом, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет военные операции в секторе Газа.

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    24 декабря 2023, 19:47
    Захарова: Россия оказывает политическую помощь для разрешения кризиса в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Политическая помощь России для разрешения кризиса в секторе Газа не носит формального характера и направлена на его прекращение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова ливанскому телеканалу Al Mayadeen

    Захарова рассказала, что Россия оказывает гуманитарную и политическую помощь палестинцам в секторе Газа. Она указала, что палестинские дети в Газе нуждаются в реальной помощи, а не в словах, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия не стала накладывать вето на резолюцию СБ ООН по сектору Газа, поскольку документ поддержали некоторые арабские страны

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    24 декабря 2023, 15:33
    Аббас выразил надежду на прекращение войны в Газе в Рождество

    Президент Палестины Аббас выразил надежду на прекращение войны в Газе в Рождество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду на то, что празднование Рождества «ознаменует прекращение израильской войны против палестинского народа в секторе Газа и на всех оккупированных палестинских территориях», сообщило WAFA.

    «Солнце свободы и нашего независимого государства со столицей в Иерусалиме неминуемо восходит. Река крови, огромные жертвы, лишения и героическая стойкость нашего народа на своей земле – это путь к свободе и достоинству», – сказал палестинский лидер, его речь приводит WAFA, передает ТАСС.

    Аббас добавил, что народ Палестины готов дальше бороться «за реализацию своих законных прав, главным из которых является право на независимое, полностью суверенное государство».

    В пятницу президент России Владимир Путин и палестинский лидер Махмуд Аббас обсудили ситуацию в Газе. Путин выразил поддержку народу Палестины на пути создания независимого государства.

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