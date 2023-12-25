Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.10 комментариев
В Израиле переименовали «кофе по-турецки»
В Израиле из названия кофе убрали слово «по-турецки» на фоне обострения отношений с Турцией
Израильская компания «Штраус» переименовала выпускаемый ею кофе по-турецки, убрав из названия упоминание Турции из-за обострения отношений между двумя странами на фоне военной операции в секторе Газа.
«Были сообщения с просьбой изменить название напитка на «кофе по-израильски» из-за бойкота турецких продуктов», – отметил генеральный директор израильского подразделения копании Ави Лауфер, передает ТАСС.
По словам Лауфера, между кофе по-турецки и Турцией нет связи, поскольку кофейные зерна поступают из Бразилии, Вьетнама, Эфиопии, а название напиток получил из-за особого помола, который распространен как в Турции, так и в Греции.
Отмечается, что «кофе по-турецки» компания выпускает последние 60 лет, но сейчас на волне патриотических настроений в стране решила изменить оформление упаковки, убрав упоминание Турции и добавив израильский флаг и различные патриотические лозунги, такие как «Народ Израиля жив», «У нас нет другой страны», «Вместе мы сильны», «Поколение победы».
Ранее сообщалось, что представители ХАМАС провели встречу в Турции по поводу новых шагов в конфликте с Израилем.