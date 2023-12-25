В Израиле переименовали «кофе по-турецки»

В Израиле из названия кофе убрали слово «по-турецки» на фоне обострения отношений с Турцией

Tекст: Денис Тельманов

«Были сообщения с просьбой изменить название напитка на «кофе по-израильски» из-за бойкота турецких продуктов», – отметил генеральный директор израильского подразделения копании Ави Лауфер, передает ТАСС.

По словам Лауфера, между кофе по-турецки и Турцией нет связи, поскольку кофейные зерна поступают из Бразилии, Вьетнама, Эфиопии, а название напиток получил из-за особого помола, который распространен как в Турции, так и в Греции.

Отмечается, что «кофе по-турецки» компания выпускает последние 60 лет, но сейчас на волне патриотических настроений в стране решила изменить оформление упаковки, убрав упоминание Турции и добавив израильский флаг и различные патриотические лозунги, такие как «Народ Израиля жив», «У нас нет другой страны», «Вместе мы сильны», «Поколение победы».

Ранее сообщалось, что представители ХАМАС провели встречу в Турции по поводу новых шагов в конфликте с Израилем.