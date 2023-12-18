Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.11 комментариев
Представители ХАМАС провели встречу в Турции по продолжению конфликта с Израилем
Jerusalem Post: Представители ХАМАС провели встречу в Турции по поводу новых шагов в конфликте с Израилем
Руководство движения ХАМАС на прошлой неделе провело тайную встречу в Турции, пишут израильские СМИ.
Цель встречи – «координация дальнейших шагов ХАМАС в текущем конфликте с Израилем», передает «Интерфакс» со ссылкой на Jerusalem Post.
По данным израильской телекомпании KAN, может обсуждаться еще одна сделка по обмену заложниками. Как сообщает KAN, лидеры ХАМАС на встрече могли говорить о «следующих шагах в войне как внутри самой Газы, так и с ролью поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» в Ливане».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.