  • Новость часаПутин поручил представить к наградам отличившихся при освобождении Марьинки
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    Эксперт назвал цели бунтовщиков в Белграде
    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    16 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    25 декабря 2023, 18:36

    Адвокатам разрешили представлять интересы призывников

    Владимир Путин подписал закон, разрешающий адвокатам представлять интересы призывников

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает адвокатам выступать представителями призывников при подаче жалобы в призывную комиссию в досудебном порядке.

    Подписанный закон устраняет противоречие, содержавшееся в законе о запрете выезда из России призывников со дня размещения повестки о явке в военкомат в специальном реестре, когда интересы призывником могли представлять только их законные представители, к которым относятся родители или опекуны, сообщает ТАСС.

    Теперь к этому перечню добавили и адвокатов.

    Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, разрешающий призывникам проходить срочную службу в органах ФСБ.


    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

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    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

    Коментарии (5)
    25 декабря 2023, 17:23
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях

    Путин: Десятки боевых кораблей в России находятся на разных этапах готовности

    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

    «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, на заводе «Севмаш» в Северодвинске в ближайшие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М», а на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге идет создание шести дизельных подлодок.

    Кроме того, планируется построить патрульные корабли Арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, соответствующий заказ размещен, добавил Путин.

    Ранее Путин отметил рост производства боевых кораблей.

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    25 декабря 2023, 16:59
    Для граждан ряда стран Европы отменены льготы при оформлении российских виз

    Путин подписал закон об отмене для граждан ряда европейских стран льгот при оформлении российских виз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене льгот для при оформлении российских виз для граждан ряда стран Европы.

    Льготы отменены для граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом.

    Теперь граждане этих стран, ранее освобожденные от визового сбора, должны будут его уплачивать. Это касается близких родственников россиян из соответствующих стран, школьников, студентов и аспирантов, участников научной, культурной и спортивной деятельности. В том числе отмена льгот затронет предпринимателей, водителей-дальнобойщиков и тех, кто приезжает в Россию для посещения гражданских и воинских захоронений, передает ТАСС.

    Приостанавливается также положение, по которому визовый сбор составлял 35 евро. С граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением российского правительства 2010 года. Стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов.

    Ранее в МИД России заявили, что граждане ЕС и недружественных стран активно пользуются электронной визой в РФ, ограничений для них нет.

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    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

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    25 декабря 2023, 16:20
    Путин разрешил поднять флаги на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»

    Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»

    Путин разрешил поднять флаги на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», передает источник с места событий.

    Кроме того, глава государства по видеоконференцсвязи наблюдал за аналогичной церемонией на малом ракетном корабле (МРК) «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав военно-морского флота (ВМФ), передает ТАСС.

    Фрегат «Адмирал Головко» оснащен ракетами «Калибр» и «Оникс», системами ПВО, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, радиоэлектронной борьбы и постановки помех.

    Ранее Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ.

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    25 декабря 2023, 12:45
    Организаторам поджога ТЦ в Коми дали пожизненное

    Верховный суд Республики Коми приговорил организаторов поджога в ТЦ «Пассаж» к пожизненному заключению

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленный поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек.

    Приговор вынес ВС Республики Коми по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе 105 (умышленное убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает ТАСС.

    Суд также счел доказанной вину братьев в организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом (ст. 167) и умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

    Еще один фигурант уголовного дела Валентин Гаджиев получил 23 года лишения свободы.

    Суд установил, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились поджечь торговый центр «Пассаж» в Ухте, для чего подговорили местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина и обеспечили их необходимыми материалами.

    Преступление было совершено 11 июля 2005 года, в пожаре погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

    Собственникам торгового центра был нанесен ущерб в размере 58 млн рублей.

    Коростелев и Пулялин в 2009 году также приговорены к пожизненному лишению свободы. В 2013 году суд присяжных оправдал братьев Махмутовых, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор. За это время братья скрылись.

    В 2016 году Служба безопасности Украина объявила о задержании фигуранта дела о поджоге ТЦ в Ухте в 2005 году с фальшивым украинским паспортом, однако фамилию задержанного не назвала. Дальнейшая судьба фигуранта дела также неизвестна.

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    24 декабря 2023, 22:19
    В регионах России проходит сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских регионах идет сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Активисты и волонтеры собирают подписи в местах массoвого пребывания людей, ежедневно в такие пункты приходит множество граждан.

    Для участия в сборе подписей желающим потребуется паспорт. Важно, что заполнить подписные листы необходимо собственноручно, указав дату, фамилию, имя, отчество. Путину, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать как минимум 300 тыс. подписей. Пункты сбора подписей будут работать до конца января.

    Как рассказал «Первому каналу» поставивший подпись Владимир Шапошников, он пришел, поскольку видит развитие страны. Мужчина  признал, что никуда не деться от трудностей, но «общая тенденция уровня жизни» заложена в основу его позиции. Александр Шкуриди в свою очередь подчеркнул, что каждый, кто живет в России, видит улучшение, видит стабильность, поэтому он также решил оставить свою подпись.

    Замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный сообщил, что те подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юридического блока, готовятся и будут переданы в ЦИК. По словам Подольного, «юристы сидят, смотрят в подписные листы, внимательно изучают каждую подпись».

    В новых регионах России кампания также набирает ход. Одна из точек сбора подписей - в Геническе Херсонской области. Местный житель Сергей, который решил оставить свою подпись, поделился, что «сейчас есть желание голосовать, потому что видны изменения», передает ТАСС.

    Сбор подписей продолжается и в Москве. В нем приняла участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает «Агентство городских новостей «Москва». «Я думаю, что всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более, у нас сейчас непростое время», – сказала Виннер.

    В то же время Анатолий Наумов из Нижнего Новгорода, где также проходит сбор подписей, определился с выбором, сравнивая разные эпохи. «Я рoдился в 1971 году и помню времена, кoгда наши старики не получали пенсию, когда было не совсем спокойно. Сейчас мы чувствуем стaбильность», – объяснил он «Аргументам и Фактам».

    В Петербурге также запущена региональная кампания по сбору подписей, сообщает «Московский комсомолец». Как и во всей стране, для желающих поставить подпись в поддержку кандидата действуют простые и понятные правила: у человека должен быть паспорт, он должен иметь городскую прописку и ему должно быть больше 18 лет. «В случае, если ему 20 или 45 лет, у него должен быть новый поменянный паспорт в соответствии с возрастом», – рассказала заместитель руководителя аппарата регионального штаба Владимира Путина Екатерина Машкова.


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    25 декабря 2023, 04:00
    Песков рассказал о планируемых зарубежных визитах Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, но сейчас главное для него внутренняя повестка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путин планирует зарубежные поездки в следующем году, но не в самом начале года, сейчас главное – внутренняя повестка, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность приглашения в республику Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

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    25 декабря 2023, 15:21
    Путин утвердил выплату маткапитала только гражданам России

    Путин подписал закон, устанавливающий выплату материнского капитала только для граждан России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Закон о материнском капитале дополняется нормой, дающей право на получение маткапитала только при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство России по рождению, и только родителям, которые на момент рождения ребенка имеют российское гражданство, независимо от места жительства.

    Кроме того, при расчете выплаты будут учитываться только дети, которые получили гражданство России по рождению, передает ТАСС.

    Отмечается, что поправки призваны урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

    Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

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    25 декабря 2023, 16:28
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

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    25 декабря 2023, 02:40
    Визитку Путина продали на аукционе за 2 млн рублей

    Визитку Путина на аукционе в Петербурге продали за 2 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на аукционе неизвестному покупателю за 2 млн рублей, сообщает Петербургский аукционный дом.

    Визитка была изготовлена для Путина, когда он работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета в 1990-1991 годы. В лоте указано, что несколько телефонных номеров были написаны рукой Путина, передает РИА «Новости».

    Стартовая цена составляла 1 тыс. рублей, а за пять часов до начала торгов в воскресенье максимальная ставка была 200 тыс. рублей.

    Ранее визитки Путина уже выставлялись на продажу. В октябре 2019 за 2 млн рублей была выставлена визитка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год.

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    25 декабря 2023, 15:43
    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна, песков подчеркнул, что они могут пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Пашинян отправляется в Петербург, чтобы принять участие в заседании Высшего евразийского совета и неформальной встрече глав СНГ.

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    25 декабря 2023, 15:57
    Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Владимир Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования.

    Согласно документу, добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и ряде других случаев, передает ТАСС.

    Отмечается, что добровольческие формирования будут создаваться по решению президента России, на добровольцев будут распространяться те же льготы и соцгарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

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    25 декабря 2023, 17:40
    Бывшего зампреда Центробанка Корищенко выпустили на свободу

    Получивший семь лет колонии за хищение 1,4 млрд рублей бывший зампред ЦБ Константин Корищенко освобожден в зале суда

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей.

    В решении суда, который пересматривал решение Таганского суда Москвы вынести обвинительный приговор Корищенко и еще одному фигуранту дела Максиму Пальчуну, руководившего офшорными компаниями, сказано, что оба обвиняемых освобождены от наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», сообщает РИА Новости.

    По версии следствия, Корищенко и Пальчун вывели активы «Инвестбанка» в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. В результате банк был обанкрочен, а обязательства перед вкладчиками исполняло государство в лице Агентства по страхованию вкладов. Фигурантов дела задержали в 2021 году, когда Корищенко был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что в Таганском суде Москвы вынесен приговор бывшему заместителю председателя Центробанка Константину Корищенко по делу о хищении активов у «Инвестбанка». Корищенко признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.


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    Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде

    Сербская прозападная оппозиция, которая не согласилась с результатами прошедших в стране выборов, начала протестные акции в Белграде. Демонстранты попытались взять штурмом городскую администрацию, но были остановлены полицией. Президент Сербии Вучич назвал произошедшее попыткой нарушить суверенитет страны. Как Москва помогла властям Сербии пресечь беспорядки и какую роль в событиях в Белграде сыграли западные страны? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

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