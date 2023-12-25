Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Tекст: Кристина Цыцура

Ответственность граждане будут нести за распространение заведомо ложной информации о российских ВС, за публичные действия, направленные на их дискредитацию, и за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, передает ТАСС.

По соответствующим статьям УК предусмотрено максимальное наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

Также подписан закон о штрафах до 100 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для юрлиц за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Ранее был подписан закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования.