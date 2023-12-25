Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.9 комментариев
Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
Ответственность граждане будут нести за распространение заведомо ложной информации о российских ВС, за публичные действия, направленные на их дискредитацию, и за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, передает ТАСС.
По соответствующим статьям УК предусмотрено максимальное наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.
Также подписан закон о штрафах до 100 тыс. рублей для граждан и до 1 млн рублей для юрлиц за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
Ранее был подписан закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования.