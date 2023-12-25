Владимир Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

Tекст: Денис Тельманов

Согласно документу, добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и ряде других случаев, передает ТАСС.

Отмечается, что добровольческие формирования будут создаваться по решению президента России, на добровольцев будут распространяться те же льготы и соцгарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев Минобороны.

Ранее Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.