ЦАХАЛ обнаружил тела пяти заложников в тоннеле в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

В ЦАХАЛ заявили, что военные установили контроль над лагерем Джабалия на севере сектора Газа в ходе боев, там же была обнаружен двухуровневый подземный штаб. По данным израильских военных, тоннели использовались для направления атак и передвижений террористов, передает РИА «Новости».

Солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, среди которых офицер, сержант и полковник, и доставили их в Израиль для погребения.

Армия обороны Израиля также сообщила, что на глубине обнаружены оружие, инфраструктура для производства оружия, экстренные укрытия. Тоннели были связаны с шахтой, ведущей к резиденции командира северной бригады ХАМАС Ахмада Андура.

Отмечается, что после этого подземная штаб-квартира была разрушена, такие же операции проходят теперь в Хан-Юнисе и на юге сектора Газа.

Ранее официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда заявил, что в результате обстрела израильских военных потеряна связь с группой, ответственной за пятерых пленных Израиля, есть вероятность, что они погибли.