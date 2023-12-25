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ЦАХАЛ обнаружил тела пяти заложников в тоннеле в секторе Газа
Обнаружена стратегическая сеть тоннелей, которая использовалась в качестве штаба ХАМАС на севере сектора, оттуда были извлечены тела пяти пленных израильтян, в том числе троих военных, сообщила Армия обороны Израиля.
В ЦАХАЛ заявили, что военные установили контроль над лагерем Джабалия на севере сектора Газа в ходе боев, там же была обнаружен двухуровневый подземный штаб. По данным израильских военных, тоннели использовались для направления атак и передвижений террористов, передает РИА «Новости».
Солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, среди которых офицер, сержант и полковник, и доставили их в Израиль для погребения.
Армия обороны Израиля также сообщила, что на глубине обнаружены оружие, инфраструктура для производства оружия, экстренные укрытия. Тоннели были связаны с шахтой, ведущей к резиденции командира северной бригады ХАМАС Ахмада Андура.
Отмечается, что после этого подземная штаб-квартира была разрушена, такие же операции проходят теперь в Хан-Юнисе и на юге сектора Газа.
Ранее официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда заявил, что в результате обстрела израильских военных потеряна связь с группой, ответственной за пятерых пленных Израиля, есть вероятность, что они погибли.