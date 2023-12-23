Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
ХАМАС сообщил о возможной гибели пленных при ударе Израиля
В результате обстрела израильских военных потеряна связь с группой, ответственной за пятерых пленных Израиля, есть вероятность, что они погибли, заявил официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда.
В результате бомбардировки потерян контакт с группой, ответственной за пятерых пленных израильтян, заявил Убейда, передает РИА «Новости».
Он предположил, что пленные, вероятнее всего, были убиты во время одного из налетов на сектор Газа со стороны военных Израиля.
Ранее в субботу при обстреле Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере анклава погибли десятки человек.