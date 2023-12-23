Жерствами ударов ЦАХАЛ по лагерю Джабалия в Газе стали десятки человек

Al-Jazeera: Во время ударов Израиля по лагерю Джабалия в Газе погибли десятки человек

Tекст: Александра Юдина

Известно, что в результате израильских ракетных и артиллерийских ударов по жилым домам в лагере беженцев Джабалия на севере Газы погибли десятки человек, передает РИА «Новости».

По информации канала, ночная атака не позволила спасателям и парамедикам добраться до разрушенного района.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

