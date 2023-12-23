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    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    5 комментариев
    23 декабря 2023, 08:57

    Жерствами ударов ЦАХАЛ по лагерю Джабалия в Газе стали десятки человек

    Al-Jazeera: Во время ударов Израиля по лагерю Джабалия в Газе погибли десятки человек

    Tекст: Александра Юдина

    Десятки человек погибли при ударах Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Известно, что в результате израильских ракетных и артиллерийских ударов по жилым домам в лагере беженцев Джабалия на севере Газы погибли десятки человек, передает РИА «Новости».

    По информации канала, ночная атака не позволила спасателям и парамедикам добраться до разрушенного района.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

    22 декабря 2023, 20:37
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты в пятницу применили вето к поправке России по резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.

    Россия предложила в поправке призвать к срочной приостановке военных действий для обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в регион, сказал российский постпред при Организации Василий Небензя, передает ТАСС.

    США заблокировали российскую поправку к резолюции. При этом СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции по облегчению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За нее проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались.

    Для принятия резолюции нужна поддержка девяти членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ не должен выступать против.

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    20 декабря 2023, 16:23
    Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», – написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РБК.

    Глава евродипломатии также призвал «засучить рукава, чтобы избежать этого».

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от централизации для того, чтобы выжить.

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    21 декабря 2023, 03:03
    WSJ: ХАМАС отвергло предложение Израиля об обмене заложников

    WSJ: ХАМАС отказалось выдать заложников в обмен на временное прекращение огня

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля об передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю, сообщает газета Wall Street Journal.

    Египетские чиновники сообщили изданию, что ХАМАС ответил на предложение Израиля отказом, потребовав, чтобы сначала вступило в силу прекращение огня. По словам чиновников, ХАМАС намерен вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Газета пишет, что в рамках новой сделки Израиль хотел добиться освобождения 40 заложников, включая всех женщин, детей и пожилых мужчин, нуждающихся в лечении, в обмен на военную паузу на одну неделю и пропуск гуманитарной помощи.

    Между тем, группировка «Исламский джихад» (запрещена в России) требует освобождение Израилем всех заключенных движения в количестве нескольких тысяч в обмен на более 100 остающихся в секторе Газа заложников.

    Ранее СМИ писали, что Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на заложников.

    Напомним, последнее перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. Однако 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС.

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    21 декабря 2023, 07:07
    Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа

    Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа, где расположены убежища с переехавшими с севера анклава

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, там расположены 32 убежища, в которых находится 141 тыс. внутренне перемещенных лиц, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

    В ООН отметили, что новая территория, которая подлежит немедленной эвакуации, охватывает 20% центральной и южной частей города Хан-Юнис, передает ТАСС.

    Как отмечает УКГВ, на этой территории находятся 32 убежища, в которых укрываются более 141 тыс. внутренне перемещенных лиц с севера анклава.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава.

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    23 декабря 2023, 04:59
    Иракские группировки заявили об ударе по израильской цели в Средиземном море

    «Исламское сопротивление Ирака» впервые объявило о поражении израильской цели в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные шиитские группировки «Исламского сопротивления Ирака» впервые заявили о поражении «жизненно важной израильской цели» в Средиземном море.

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что собирается продолжать «борьбу против оккупации», поддерживать палестинский народ в секторе Газа, а также дать ответ на «зверства» Израиля, передает РИА «Новости».

    Как пояснил источник Al Jazeera, «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по «платформе принадлежащего Израилю газового месторождения Кариш в акватории Средиземного моря».

    Напомним, с октября «Исламское сопротивление Ирака» около 80 раз атаковало силы возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке. В четверг впервые сообщалось об атаке по цели в Умм ар-Рашраш (израильском Эйлате).


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    21 декабря 2023, 07:50
    В Палестине оценили шансы России внести вклад в урегулирование конфликта в Газе

    Посол Палестины в Вене: Россия может внести хороший вклад в урегулирование конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Россия имеет все шансы внести очень хороший вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта, она является глобальной державой, которая также имеет физическое присутствие на Ближнем Востоке, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

    Посол отметил, что Россия поддерживает отношения как с Палестиной, так и с Израилем, и у нее очень хорошие контакты с ХАМАС на палестинском уровне, а также с Сирией, Палестиной, передает РИА «Новости».

    По его словам, благодаря этому Россия имеет все шансы сыграть позитивную роль. Кроме того, позиция России в отношении этого конфликта основана на международном консенсусе: два государства, она была одной из первых стран в мире, которые признали Палестину государством.

    Дипломат отметил, что Россия с самого начала конфликта находилась в непосредственном контакте со всеми его сторонами, пригласила делегацию ХАМАС в Москву и постоянно работает над этим вопросом.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто сможет стать посредником между Израилем и Газой.

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    22 декабря 2023, 03:35
    Израиль заявил о готовности к длительному перемирию с ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре, если освободят всех заложников, заявил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    Советник заявил, что  Израиль будет готов остановить боевые действия больше, чем на неделю, если речь будет идти об освобождении всех заложников, находящихся у ХАМАС, пишут «Известия».

    По его словам, стороны сейчас будут пытаться дойти до позиции, которая всех устроит.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

    СМИ сообщали, что активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта.

    Между тем, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю.

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    21 декабря 2023, 06:29
    В Палестине исключили исчезновение ХАМАС после конфликта

    Посол Палестины в Вене: ХАМАС не исчезнет, даже если будет побеждено в военном плане

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС может прекратить свое существование как военная структура, но продолжит действовать как политическая сила и останется важным игроком в политической арене Палестины, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

    Абдель Шафи затруднился ответить на вопрос о будущей роли ХАМАС в управлении сектором Газа. По его словам, все зависит от того, насколько ослаблено движение и способно ли оно продолжать сопротивление военными средствами. Дипломат подчеркнул, что у ХАМАС есть приверженцы по всему миру, поэтому движение сохранит свое влияние в любом случае, передает РИА «Новости».

    Посол надеется, что после войны будет установлена система, позволяющая провести выборы, чтобы люди смогли выразить свою волю.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ доставит лидеров радикального палестинского движения ХАМАС «в то место, которого они заслуживают».

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

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    21 декабря 2023, 12:34
    Израиль отказался от сделки по обмену по аналогии с освобождением Гилада Шалита

    Телеканал Al Hadath: Израиль отказался от сделки по обмену по аналогии с освобождением Гилада Шалита

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль отказался провести сделку по обмену заложников на заключенных, которая была бы аналогична освобождению израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году, когда были отпущены 1027 палестинцев, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

    По информации СМИ, палестинские радикалы ХАМАС и «Исламский джихад» утвердили список из 500 палестинских заключенных, которых они бы хотели освободить в рамках соглашения об обмене. Однако, по данным телеканала, Израиль отказался от этих условий, передает ТАСС.

    ХАМАС в свою очередь потребовало от посредников оказать давление на Тель-Авив, с тем чтобы его военные прекратили задержания палестинцев. Представители ХАМАС заявили, что это необходимо сделать до того, как начнутся какие-либо переговоры о прекращении огня.

    Между тем, по данным Wall Street Journal, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на неделю.

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    22 декабря 2023, 06:00
    В Палестине обвинили Израиль в принудительном выселении людей в Иорданию и Египет

    Посол Палестины в Вене: Израиль специально выселяет людей из сектора Газа в Иорданию и Египет

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительное выселение палестинцев на территорию Египта и Иордании является частью стратегии Израиля, ему необходимо, чтобы было как можно меньше палестинцев, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

    Дипломат считает, что выселение палестинцев противоречит интересам американцев, которые не хотят возгорания конфликта в регионе, ведь Египет и Иордания – союзники США, они не противники, передает РИА «Новости».

    Абдель Шафи подчеркивает, что Израиль хотел бы, чтобы было как можно меньше палестинцев, и это принудительное выселение – часть стратегии.

    Ранее Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны.

    Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что призыв Израиля о том, что 1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа за сутки является нарушением прав человека.

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    21 декабря 2023, 19:12
    ВОЗ не обнаружила следов использования ХАМАС медцентров в военных целях

    Команда ВОЗ не обнаружила следов использования ХАМАС медцентров в военных целях в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), организовавшая поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила следов использования медцентров в военных целях ХАМАС.

    «Мы не видели ничего подобного и мы не можем проверить, используются ли больницы только как медицинские центры», – заявил представитель ВОЗ Ричард Пеперкорн на брифинге в Женеве в ответ на вопрос, видел ли он использование ХАМАС больниц Аль-Ахли и Аш-Шифа во время своих визитов на место, передает РИА Новости.

    По его словам, роль ВОЗ в Палестине заключается в мониторинге, анализе и сообщении о нападениях на объекты здравоохранения. «Мы не приписываем нападения на медицинские учреждения какой-либо стороне, мы не являемся органом уголовного расследования», – подчеркнул Пеперкорн.

    По данным агентства, во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около 1,5 тысячи туннелей и подземных проходов, принадлежащих палестинскому движению ХАМАС, большинство из которых располагались под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими организациями.

    Ранее в Израиле заявили о расширении зоны наземной операции в Газе.

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    20 декабря 2023, 17:25
    Лавров призвал скорее решить проблему создания палестинского государства

    Лавров призвал как можно скорее решить проблему создания палестинского государства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Ближнем Востоке обострил до предела проблему создания палестинского государства, поэтому ее нужно решить незамедлительно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.

    По его словам, кризис на Ближнем Востоке обострил до предела проблему создания палестинского государства, эту задачу необходимо выполнить как можно скорее, потому что в противном случае эти вспышки насилия будут продолжаться, передает ТАСС.

    Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри призвали к скорейшему прекращению огня в зоне боевых действий в секторе Газа.

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    21 декабря 2023, 22:13
    ЦАХАЛ заявил об уничтожении тоннелей с офисами лидеров ХАМАС

    Израильские саперы взорвали подземные тоннели с офисами лидеров ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские саперы уничтожили сеть подземных туннелей, где располагались офисы высшего военного руководства палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В заявлении ЦАХАЛ уточняется, что «террористическая инфраструктура» была выявлена в так называемом элитном квартале ХАМАС в Газе. Сеть подземных тоннелей соединяла укрытия и бюро, принадлежащие высшему военному и политическому руководству палестинского движения, передает РИА «Новости».

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС.

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    21 декабря 2023, 11:18
    Бойцы «Хезболла» обстреляли из минометов город на севере Израиля

    Бойцы «Хезболла» обстреляли из минометов город Кирьят-Шмона на севере Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды шиитской партии «Хезболла» обстреляли из минометов израильский город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном, говорится в заявлении военно-информационной службы «Хезболла».

    Как говорится в заявлении, операция была проведена в ответ на израильские атаки на ливанские населенные пункты. В сообщении подчеркивается, что «Хезболла» «не потерпит вражеских посягательств на мирные города и села и не допустит причинения вреда гражданскому населению», передает ТАСС.

    Отмечается, что шиитские бойцы нанесли по Кирьят-Шмоне удары из РСЗО.

    Отряды «Хезболла» выпустили также зажигательные снаряды по израильскому району Биранит после обстрела Хорш-эр-Рахеба израильской артиллерией.

    Ранее беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем.

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    20 декабря 2023, 10:24
    Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на заложников

    Axios: Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на более 30 заложников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль предложил ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня: недельное перемирие в обмен на освобождение более 30 удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    По их данным, глава израильской разведки «Моссад» Дэвид Барнеа в рамках своих переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани представил инициативу Израиля о возобновлении переговоров по мирному соглашению, передает ТАСС.

    Axios утверждает, что Барнеа предложил освободить из анклава почти 40 человек в обмен на приостановку Израилем военных действий в Газе минимум на неделю и освобождение палестинских заключенных, осужденных за более тяжелые преступления, чем те, что были выпущены в рамках предыдущего соглашения.

    Портал отмечает, что это первое предложение о гуманитарной паузе, которое Израиль представил своим визави с 1 декабря.

    Напомним, последнее перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС.

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