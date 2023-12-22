Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.2 комментария
Белый дом заявил о согласии Израиля снизить интенсивность боев в Газе
Кирби: Власти Израиля осознают необходимость снижения интенсивности боев в Газе
Власти Израиля понимают необходимость снижения интенсивности боев в секторе Газе, но когда это произойдет, решат сами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что смена целей и достижение этих целей иными методами является стандартной практикой при проведении военных операций, передает ТАСС.
Представитель Белого дома отметил, что в Израиле понимают и осознают, что придется снизить интенсивность операций в секторе Газа, но они сами решат, когда это сделать.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава.