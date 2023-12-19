Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.5 комментариев
В Израиле заявили о расширении зоны наземной операции в Газе
Министр обороны Израиля Галант заявил о расширении зоны наземной операции в Газе
Зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава, заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант.
«Наземная операция распространится на дополнительные районы», – сказал Галант в ходе поездки к границе с Газой, пишет газета The Times of Israel, передает ТАСС.
Издание отмечает, что под новыми зонами министр может подразумевать город Рафах на юге Газы и районы в центральной части анклава.
Ранее Галант назвал сроки уничтожения палестинского движения ХАМАС.