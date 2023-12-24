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Украинские волонтеры отказались возвращаться домой из-за границы
«Коммерсант»: Десять волонтеров не вернулись из-за границы на Украину
Десять украинских волонтеров получили разрешение на выезд за границу, но не вернулись на родину, рассказал глава украинской херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он рассказал, что выдал разрешение на выезд волонтерам организаций «Аджалык» и «Единая Украина», которые привезли на Украину обещанную гуманитарную помощь, отчитались, снова выехали за границу и не вернулись обратно, пишет «Коммерсант».
Прокудин добавил, что распоряжения об их выезде отменены, в правоохранительные органы направлено обращение с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы.
Ранее блогеры сообщили, что украинский журналист Алексей Печий сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза.
Напомним, и.о. министра культуры страны Ростислав Карандеев сообщил, что Печий подписывал заявление с обязательством вернуться на Украину не позднее 22 декабря, но не выполнил его.