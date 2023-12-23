Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
Иран пригрозил закрытием Средиземного моря при продолжении преступлений в Газе
Средиземное море могут заблокировать в случае, если Вашингтон продолжит совершать преступления в секторе Газа, заявил заместитель главкома Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранской армии) генерал Мохаммад Реза Нагди.
При продолжении преступлений, совершаемых США и их союзниками в секторе Газа произойдет закрытие водных путей, заявил Нагди, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
По его словам, закрытыми могут оказаться Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, а также Средиземное море и Гибралтар.
Генерал не прояснил, как могут быть заблокированы водные пути, к которым Иран и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» не имеют доступа.