Иран пригрозил закрытием Средиземного моря при продолжении преступлений в Газе

Tекст: Алексей Дегтярев

При продолжении преступлений, совершаемых США и их союзниками в секторе Газа произойдет закрытие водных путей, заявил Нагди, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

По его словам, закрытыми могут оказаться Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, а также Средиземное море и Гибралтар.

Генерал не прояснил, как могут быть заблокированы водные пути, к которым Иран и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» не имеют доступа.