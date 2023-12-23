Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»

Tекст: Антон Антонов

Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».

«Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.