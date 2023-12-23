Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.20 комментариев
Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО»
В зоне специальной военной операции на Украине «дела на данный момент обстоят очень хорошо», заявил командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов, который считает, что в 2024 году Россия «окончательно поставит точку в СВО».
Алаудинов рассказал, что российские войска каждый день «продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты», которые вооруженные силы Украины штурмовали «на протяжении пяти-шести месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как отметил Алаудинов, российские войска берут эти участки под контроль «с наименьшими потерями», действуя «намного грамотнее, техничнее», чем ВСУ. По его словам, российские силы «уже хорошо продвинулись вперед на некоторых участках» и «готовятся к продвижению на остальных».
«Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», – сказал Алаудинов. Он считает, что Россия де-факто уже одержала победу, а в умах жителей Украины и мировых элит наблюдается перелом. Алаудинов считает, что от российской армии сейчас требуется «грамотно доделать свою работу, без больших потерь».
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО может завершиться летом 2024 года.