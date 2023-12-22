Tекст: Валерия Городецкая

Накануне украинские СМИ сообщили о том, что представители военкомата в Одессе якобы силой пытались забрать мужчину призывного возраста, затолкав его в машину скорой помощи, но за несостоявшегося солдата вступилась спутница, передает РИА «Новости».

При выяснении обстоятельств инцидента выяснилось, что сотрудники одесского военкомата не имеют отношения к произошедшему, мужчину по просьбе его жены «припугнули мобилизацией».

Военнослужащий, выполнявший на автомобиле скорой помощи задачи по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных солдат ВСУ, согласился «припугнуть» мужчину мобилизацией по просьбе приятельницы и уговорил коллег поучаствовать, рассказали в оперативном командовании ВСУ «Юг».

Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.