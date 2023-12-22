АКАР назвал российские платформы с самым высоким потенциалом для развития

Tекст: Александра Юдина

Эксперты обсудили перспективы развития отечественных соцсетей и онлайн-платформ, их потенциал для рекламного рынка страны. Они также затронули вопросы изменения характера медиапотребления, особенности взаимодействия отечественных соцсетей с инфлюенсерами и лидерами мнений.

В начале пресс-конференции первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков продемонстрировал презентацию по итогам исследования. Так, эксперт отметил существенный спад активности по страницам и аккаунтам в зарубежных соцсетях, которые становятся «кладбищами» аккаунтов: от 40% в Instagram* (запрещен в России) до 90% в Facebook* (запрещен в России). В то же время количество отечественных социальных сетей превысило количество иностранных онлайн-платформ. Доля российских – 56%.

«Надо понимать, что социальные сети – достаточно серьезный сегмент цифрового пространства. В России на сегодняш соцсетями пользуются больше 115 млн человек. И, честно говоря, мы входим в лидеры в мире относительно общего количества участников, пользователей данного вида контента», – подчеркнул он.

Отмечается, что к 2023 году отечественный рынок соцсетей стал по-настоящему разнообразным и богатым по тематическому выбору. Итоги исследования также показали платформы с наиболее высоким потенциалом для быстрого развития: LOOKY, Yappy и TenChat.

При этом не подвели и «старички»: в 2023 году видеохостинг Rutube вдвое усилил свои позиции. Кроме того, Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram являются несомненными лидерами рынка социальных сетей в России. У рекламодателей же лидером по использованию является VK.

Результаты исследования прокомментировал председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По мнению спикера, общая задача сейчас состоит в том, чтобы между блогерами, пользователями и российскими платформами «случился мэтч».

«К сожалению, ряд крупных блогеров продолжает активно развивать свои аккаунты в иностранных социальных сетях. Безусловно, причина – сила привычки. В ближайшее время мы подумаем над запретом размещения рекламы через интеграции с блогерами на иностранных площадках для компаний с государственным участием», – заявил депутат.

Говоря о показателях отечественных площадок, Антон Горелкин подчеркнул, что сейчас у России есть шанс развивать свою национальную коммуникативную инфраструктуру – предел совершенства в развитии еще не достигнут.

«Нужно продолжать работать над улучшением пользовательского опыта, над улучшением интерфейса, над тем, чтобы условия для блогеров были более интересными, качественными. И, что самое главное, служба поддержки должна работать совершенно на ином уровне. Это я обращаюсь ко всем национальным социальным платформам. Уверен, что шанс этот будет использован. У нас есть прекрасные примеры развития подобных площадок», – призвал он.

В качестве примера депутат привел LOOKY, которая добавила свои, интересные функции и механики.

«У них интересная история с игровыми механиками. То есть они добавили что-то от индустрии гейминга, я имею в виду NFT-ачивки. У них очень хорошая система переноса из запрещенной социальной сети всего архива и социальный граф.

Я бы хотел, чтобы этот подход был реализован на всех национальных площадках, чтобы все стремились именно к этому», – отметил Горелкин.

В свою очередь Смоляков заметил, что с точки зрения финансов даже те интеграции, которые сейчас есть в зарубежных соцсетях, финансово остаются в стране.

«Эти деньги так или иначе идут на развитие российской блогосферы, на российские компании, продвигают российскую продукцию. Это все идет на пользу, но аудитория потихоньку начинает отдавать предпочтение удобству. С точки зрения доступности, с точки зрения понятности, удобство – за российскими игроками», – подчеркнул первый вице-президент АКАР.

Кроме того, Горелкин обратил внимание присутствующих на другую проблему – использование западных онлайн-площадок в условиях информационной войны против России. Войны, которая, по мнению депутата, еще не достигла своего пика.

«Мы видим, как иностранные социальные сети становятся субъектом манипуляции. И очевидно, что так это и будет дальше, поскольку для 42% наших граждан именно социальные сети являются основным источником новостей…И в наше непростое время я бы на месте наших блогеров параллельно развивал аккаунты на российских площадках», – заметил зампред ИТ-комитета Госдумы.

Президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий представил взгляд рекламодателей на результаты исследования.

Он подчеркнул, что именно благодаря этому исследованию рекламодатели смогут узнавать о новых соцсетях и возможных альтернативах для размещения в своем медиапланировании. Присутствие зарубежных соцсетей на рынке глава АРИР считает нормальным, но только в том случае, если они соблюдают российское законодательство.

«Важным фактором повышения прозрачности и качества рекламных инструментов в России является действующий закон о маркировке рекламы. Когда для всех игроков становится прозрачнее, как это размещение происходит, на уровне площадок можно это контролировать, на уровне движения бюджетов», – сказал он.

Он отметил, что, если крупнейшие западные, а точнее «восточные» игроки будут следовать российскому законодательству, то нет никаких проблем, чтобы они полноценно присутствовали, конкурировали.

«Нам нужна технологическая суверенизация, у нас все-таки есть идеи о том, что наши продукты конкурентоспособны в глобальном смысле. Нам для роста необходимо выходить на зарубежные рынки, в дружественные страны. Конкурентоспособность необходимо оттачивать на своем рынке и повышать юзабилити, эффективность, удобство для того, чтобы приходить на новые дружественные рынки и зарабатывать там с нашими высокотехнологичными продуктами», – отметил Омельницкий.

Как добавила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова, отечественным платформам необходимо настроить коммуникацию с блогерами и рассказывать им о своих преимуществах, а также понять свою нишу.

«Кто-то, как «Одноклассники» вообще в целом сформировал свою стратегию по работе с блогерами и понял, кто их аудитория, кто их блогер. Кто-то, как «Дзен», перешел из одного холдинга в другой. Сейчас у нас завершается этот переходный период. «Старички» должны сформировать свою стратегию по работе с блогерами, потому что как раз у них есть аудитория. Но вот как правильно сказал Антон Горелкин, очень важно социальным сетям настроить коммуникацию с блогерами, рассказать им о том, где, какие есть преимущества», – подчеркнула она.

В завершение мероприятия Антон Горелкин анонсировал старт бета-тестирования нового сервиса, который будет претендовать на звание национального видеохостинга.

