Песков заявил о совершенствовании системы по вопросам мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Нет, пока нет», – ответил Песков на вопрос о том, когда может быть создана структура, занимающаяся вопросами миграции, передает ТАСС.

Он пояснил, что тема мигрантов «стоит весьма актуально на повестке дня».

Представитель Кремля указал, что у президента Владимира Путина сбалансированная позиция по теме мигрантов.

«Разумеется, действует определенная система, но необходимо постоянное совершенствование, это и будет делаться, в том числе и по итогам прямой линии», – добавил пресс-секретарь.

Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин назвал ситуацию с миграцией в России непростой. Он отметил, что в стране живут более 10 млн трудовых мигрантов.