Путин назвал непростой ситуацию с миграцией в России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что безработица в России находится на низком уровне, а потребность в рынке труда есть. «Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда», – сказал глава государства.

Он указал на необходимость создания в России специального органа, который решал бы проблемы трудовой миграции в стране, используя комплексный подход.

«Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы», – сказал президент. Он добавил, что это большая работа, в ходе которой нужно руководствоваться в первую очередь интересами граждан России.

Говоря о социальной поддержке членов семей мигрантов, Путин отметил чувствительность вопроса, отметив, что закрывать глаза на это не стоит. «Я понимаю чувствительность этого вопроса, но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей – детей, жен мигрантов? Во что это превратится?» – сказал он. Он также добавил, что в России нужно создавать человеческие условия для мигрантов.

Необходимо, чтобы все мигранты уважали российские законы и традиции народов России, подчеркнул Путин.

В продолжение темы миграции российский лидер заявил, что этнический состав в США будет неизбежно меняться в сторону увеличения количества латиноамериканцев из-за массового потока мигрантов из этих стран.

«Может быть нет такого массового потока, как количество мигрантов, которые направляется в страны Западной Европы из, скажем, Африки и Ближнего Востока, либо в США из Латинской Америки. Там из-за этого меняется и скоро поменяется этнический состав, соотношение этнических групп в тех же Штатах неизбежно будет меняться. Увеличение латиноамериканского населения (в США) неизбежно. Мы за этим должны внимательно следить», – сказал он.

Ранее Путин заявил о необходимости работать над поддержкой семьи.