Израиль заявил о готовности к длительному перемирию с ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

Советник заявил, что Израиль будет готов остановить боевые действия больше, чем на неделю, если речь будет идти об освобождении всех заложников, находящихся у ХАМАС, пишут «Известия».

По его словам, стороны сейчас будут пытаться дойти до позиции, которая всех устроит.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

СМИ сообщали, что активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта.

Между тем, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю.