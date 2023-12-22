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Израиль заявил о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре, если освободят всех заложников, заявил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
Советник заявил, что Израиль будет готов остановить боевые действия больше, чем на неделю, если речь будет идти об освобождении всех заложников, находящихся у ХАМАС, пишут «Известия».
По его словам, стороны сейчас будут пытаться дойти до позиции, которая всех устроит.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.
СМИ сообщали, что активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта.
Между тем, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю.