Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Стало известно об обсуждении нового перемирия в Газе
Reuters: Идет обсуждение нового перемирия в Газе при посредничестве Катара и Египта
Активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта, сообщает Reuters.
По информации осведомленного источника, стороны обсуждают возможность того, что в ходе нового перемирия радикальное палестинское движение ХАМАС вернет часть израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных Израилем, передает ТАСС.
В данный момент неизвестно, какое число людей планируется освободить.
Ранее Израиль предложил ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня: недельное перемирие в обмен на освобождение более 30 удерживаемых в секторе Газа заложников.
Напомним, последнее перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. Однако 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС.