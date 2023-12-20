Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.2 комментария
Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на заложников
Axios: Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на более 30 заложников
Израиль предложил ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня: недельное перемирие в обмен на освобождение более 30 удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По их данным, глава израильской разведки «Моссад» Дэвид Барнеа в рамках своих переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, представил инициативу Израиля о возобновлении переговоров по мирному соглашению, передает ТАСС.
Axios утверждает, что Барнеа предложил освободить из анклава почти 40 человек в обмен на приостановку Израилем военных действий в Газе минимум на неделю, и освобождение палестинских заключенных, осужденных за более тяжелые преступления, чем те, что были выпущены в рамках предыдущего соглашения.
Портал отмечает, что это первое предложение о гуманитарной паузе, которое Израиль представил своим визави с 1 декабря.
Напомним, последнее перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС.