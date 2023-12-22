Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.2 комментария
Финляндия предложила план восстановления Украины
МИД Финляндии представил план восстановления Украины на 50 млн евро
План по восстановлению Украины предполагает создание нового смешанного кредитного инструмента – Украинского инвестиционного фонда, который позволит реализовать проекты на сумму 50 млн евро в 2025-2026 годах, сообщили в МИД Финляндии.
Представленные в документе финансовые решения отправят на исследование рынка и инвестиции, при этом финское экспортно-кредитное агентство Finnvera будет финансировать экспорт, компенсируя потенциальные кредитные потери, передает РИА «Новости».
Также Финляндия собирается увеличить капитал государственного фонда Finnfund на 25 млн евро для инвестирования частного сектора Украины.
Ранее источники The New York Times сообщили, что администрация Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС нужно отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.
В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.