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Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
Премьер Венгрии Орбан предложил странам Евросоюза воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет
Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, вскоре на саммите ЕС снова будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро, «которых у ЕС нет», передает ТАСС.
Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии состоит в том, чтобы не давать деньги в течение пяти лет.
Еврокомиссия тем временем призывает получить эти деньги путем заимствования, чтобы затем выделить их через бюджет.
В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.