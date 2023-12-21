Команда ВОЗ не обнаружила следов использования ХАМАС медцентров в военных целях в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

«Мы не видели ничего подобного и мы не можем проверить, используются ли больницы только как медицинские центры», – заявил представитель ВОЗ Ричард Пеперкорн на брифинге в Женеве в ответ на вопрос, видел ли он использование ХАМАС больниц Аль-Ахли и Аш-Шифа во время своих визитов на место, передает РИА Новости.

По его словам, роль ВОЗ в Палестине заключается в мониторинге, анализе и сообщении о нападениях на объекты здравоохранения. «Мы не приписываем нападения на медицинские учреждения какой-либо стороне, мы не являемся органом уголовного расследования», – подчеркнул Пеперкорн.

По данным агентства, во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около 1,5 тысячи туннелей и подземных проходов, принадлежащих палестинскому движению ХАМАС, большинство из которых располагались под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими организациями.

Ранее в Израиле заявили о расширении зоны наземной операции в Газе.