В МЧС заявили о гибели человека каждые полчаса на пожарах на Новый год

Tекст: Алексей Дегтярев

В обычные дни в России пожары происходят каждые 10 минут, на новогодние праздники – каждые две минуты, сказал Воронов, передает ТАСС.

Смерть людей на пожарах в обычные дни происходит каждый час, на новогодние выходные скорость гибели удваивается, погибает по одному человеку в полчаса.

Главной причиной трети пожаров является неисправность электрооборудования. Также часто пожары возникают из-за использования открытого огня – каминов и свечей. Пожары из-за петард происходят не так часто, около 100 возгораний в год. Но с ними связаны происшествия с травматизмом.

По словам Воронова, в Сети развивается торговля пиротехникой, ее продажа лицам младше 16 лет запрещена, но через интернет-ресурсы за этим никто не следит.

Количество пожаров, сопутствующим фактором которых является употребление спиртного, в праздники возрастает в 2,5 раза. Статистика также указывает, что число таких пожаров снижается год от года. При этом на праздники в десять раз возрастает гибель детей.

За 11 месяцев 2023 года в стране произошло свыше 6 тыс. 300 пожаров, погибли 374 человека.