В Палестине оценили шансы России внести вклад в урегулирование конфликта в Газе

Посол Палестины в Вене: Россия может внести хороший вклад в урегулирование конфликта в Газе

Tекст: Вера Басилая

Посол отметил, что Россия поддерживает отношения как с Палестиной, так и с Израилем, и у нее очень хорошие контакты с ХАМАС на палестинском уровне, а также с Сирией, Палестиной, передает РИА «Новости».

По его словам, благодаря этому Россия имеет все шансы сыграть позитивную роль. Кроме того, позиция России в отношении этого конфликта основана на международном консенсусе: два государства, она была одной из первых стран в мире, которые признали Палестину государством.

Дипломат отметил, что Россия с самого начала конфликта находилась в непосредственном контакте со всеми его сторонами, пригласила делегацию ХАМАС в Москву, и постоянно работает над этим вопросом.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто сможет стать посредником между Израилем и Газой.