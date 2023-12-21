Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.6 комментариев
В Палестине оценили шансы России внести вклад в урегулирование конфликта в Газе
Посол Палестины в Вене: Россия может внести хороший вклад в урегулирование конфликта в Газе
Россия имеет все шансы внести очень хороший вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта, она является глобальной державой, которая также имеет физическое присутствие на Ближнем Востоке, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
Посол отметил, что Россия поддерживает отношения как с Палестиной, так и с Израилем, и у нее очень хорошие контакты с ХАМАС на палестинском уровне, а также с Сирией, Палестиной, передает РИА «Новости».
По его словам, благодаря этому Россия имеет все шансы сыграть позитивную роль. Кроме того, позиция России в отношении этого конфликта основана на международном консенсусе: два государства, она была одной из первых стран в мире, которые признали Палестину государством.
Дипломат отметил, что Россия с самого начала конфликта находилась в непосредственном контакте со всеми его сторонами, пригласила делегацию ХАМАС в Москву, и постоянно работает над этим вопросом.
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