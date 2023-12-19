Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

Темпы продвижения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа все менее совместимы с победными реляциями. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто изучить карту боевых действий. Израильские войска не рискуют занимать районы плотной городской застройки, довольствуясь пустынными сельскими районами. А значит, вопрос о том, кто может помочь противоборствующим сторонам урегулировать ситуацию невоенными методами, весьма актуален.

На днях стало известно о том, что контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также Лиги арабских государств (ЛАГ) представила постоянным членам Совбеза ООН план по урегулированию конфликта из 11 пунктов. Документом в числе прочего предусмотрено полное и безоговорочное прекращение огня, обеспечение условий для скорейшей доставки гуманитарных грузов в регион, запрет на любые принудительные перемещения гражданских, начало процесса урегулирования для установления постоянного и справедливого мира под контролем ООН. Кроме того, в плане уточняется возврат к границам до 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме.

Инициативы можно только приветствовать, однако их часть, касающаяся урегулирования при посредничестве ООН, таит в себе немало подводных камней. Едва ли исламский мир устроит новый приход «крестоносцев», пусть даже в голубых касках. Деликатность момента в том, что речь идет о землях, священных для всех авраамических религий. Соответственно, напрашивается участие объединенного контингента ООН, и прежде всего из состава государств региона. Другое дело, устроит ли такой расклад Тель-Авив, увлеченный погоней.

Похоже, что израильскому руководству в лице премьера Биньямина Нетаньяху становится все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых, безусловно, входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских, почти 2 млн вынужденных переселенцев и заверения Нетаньяху в том, что останавливаться еврейское государство при этом не намерено.

Более того, недавно Нетаньяху имел неосторожность заявить, что его страна всерьез готовится к вероятной войне с силами Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан. ХАМАС уже призвал Рамаллу немедленно подключиться к общей борьбе с оружием в руках, а также к отказу от любых договоренностей с Израилем.

Кажется, даже такой последовательный адвокат ХАМАС, как Катар, финансировавший ранее организацию, готов жертвовать боевиками, если на другой чаше весов такое количество гражданских. Так, экс-премьер Катара и двоюродный брат нынешнего эмира Халид бин Халифа бин Абдул Азиз Аль Тани в интервью «Шпигелю» сказал, что Израиль должен был найти и уничтожить 2 тыс. боевиков ХАМАС вместо того, чтобы проводить столь широкомасштабную операцию, из-за которой гибнет так много гражданских.

Этим заявлением катарцы фактически расширили себе пространство для маневра с точки зрения участия Дохи в политическом урегулировании конфликта.

О будущем региона все чаще задумывается и союзник Катара – Турция. Президент Эрдоган выступил за скорейшее подключение механизма стран-гарантов. По его словам, республика готова взять на себя «всю полноту ответственности» за налаживание нормального политического процесса в Газе. Лишь бы Запад надавил на Израиль, чтобы тот остановил атаки и заключил мир с палестинцами.





Правда, Турция едва ли тянет на роль гаранта и посредника, учитывая ее необъективное отношение к ХАМАС. С этой организацией партия Эрдогана давно в «братских» отношениях. С ФАТХ связи у турок куда слабее. В этом смысле к решению головоломки, когда бы урегулирование ни началось, ближе монархии Персидского залива.

Помимо Катара, речь идет о Саудовской Аравии. За последние годы монархия существенно окрепла и проводит самостоятельный курс на Ближнем Востоке, давно перестав быть «кошельком США». Подтверждением тому послужит и нормализация отношений Саудовской Аравии с давним врагом Ираном при посредничестве Китая весной 2024-го, и весьма холодный прием Джо Байдена в июле 2022-го. Тогда Мухаммед ибн Салман Аль Сауд даже не пожал руку главе Белого дома.

Разумеется, эту череду венчает недавняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным. На ней за закрытыми дверями наследный принц и российский президент обсуждали урегулирование в секторе Газа и выступили с совместным заявлением.

В любом случае у Эр-Рияда, пожалуй, самые большие шансы при необходимости выступить в роли и гаранта, и посредника. При условии, что перестанут грохотать израильские пушки. Ведь ни у одного игрока региона, включая Турцию и Катар, язык не повернется сказать, что у хранителей священных для мусульман Мекки и Медины нет права помочь единоверцам.

Саудовцы единственные обладают непререкаемым авторитетом.

Соседние с Израилем Иордания и Египет явно избегают ответственности за будущее Газы. К тому же они слишком зависимы от США, чтобы кого-то спасать. Оттого жизнеспособных моделей Амман и Каир не разрабатывают. Тем временем Саудовская Аравия не скомпрометировала себя ни попытками самоустраниться, ни симпатиями к ХАМАС.

Вот почему крайне важно, что накануне перестройки архитектуры безопасности на Ближнем Востоке Москва делает ставку на действительно ответственного игрока. Не прогадает.