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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, и прямо говорят о тех проблемах, которые несёт Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы, и действуют в её рамках.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    20 декабря 2023, 12:18

    В «Киевстаре» объяснили новый сбой

    В «Киевстаре» объяснили новый сбой стабилизационными работами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из крупнейших на Украине операторов связи «Киевстар», сообщавший утром о новом сбое в сетях на западе и юге страны, объяснил неполадки стабилизационными работами.

    Как заявили в компании, сеть находится на стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг, передает ТАСС.

    Ранее в среду «24 Канал» сообщил, что сотовый оператор «Киевстар» снова испытывает перебои в работе.

    Напомним, 12 декабря на Украине сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (96)
    19 декабря 2023, 21:48
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский удивился, когда в ходе пресс-конференции переводчик начал переводить на украинский язык заданный журналистом на русском вопрос.

    «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить (с русского на украинский)», – сказал украинский лидер, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Зеленский дослушал вопрос на русском языке, сняв наушник, но ответил на украинском.

    В августе президенту Украины Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства.

    Коментарии (12)
    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 18:24
    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, приходится воевать в условиях преимущества противника и в вооружении, и в личном составе, передает ТАСС.

    Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на Купянском, Артемовском и Лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на Купянском направлении и нанесли поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.

    Ранее репортер CNN рассказал, что солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 14:21
    Шойгу: На Украине ликвидированы 103 особо жестоких военных преступника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили свыше 100 военных преступников на украинской территории, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании Минобороны.

    На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, сообщил глава ведомства, передает ТАСС.

    Он пояснил, что эти преступники проявили «особую жестокость».

    В ноябре посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (17)
    19 декабря 2023, 14:41
    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать

    Президент: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины после 2014 года, вынудив Россию отвечать

    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны вели себя «по беспределу» в ситуации с Украиной после 2014 года, чем вынудили Россию ответить, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации с Украиной после 2014 года, передает ТАСС.

    Путин заметил, что западные представители не пошли на реализацию «Минска-2», а фактически развязали на Украине войну.

    «Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства, добавив, что на Западе тем временем за этим с удовольствием наблюдали.

    Путин подчеркнул, что Россия не могла отдать США «исконно российские» территории и смотреть, как они «чавкают, съедая все подряд».

    «Штаты оторвали, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить», – отметил он.

    Российский лидер подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет неприемлемым для России в любой исторической перспективе.

    Путин подчеркнул, что втягивание Киева в НАТО является одной из целей Запада.

    «Мне так все время говорят: ну, сейчас чего ты боишься, сейчас же мы их не возьмем. Я говорю: сейчас. А завтра? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через десять, даже через 15 лет это неприемлемо», – заключил он.

    Коментарии (28)
    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 18:32
    Убитого в Подмосковье экс-депутата Рады Киву вызвали в суд на Украине
    Убитого в Подмосковье экс-депутата Рады Киву вызвали в суд на Украине
    @ Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву, погибшего в результате покушения в Подмосковье, вызвали в суд на Украине, сообщают украинские СМИ.

    По данным издания «Новое время», повестка была выписана после гибели Кивы, соответствующие документы были направлены 13 декабря, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что экс-депутата Рады вызывают в Лычаковский районный суд Львова, заседание запланировано на 15.00 мск 27 декабря.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Украинские СМИ сообщили, что ответственность за смерть экс-депутата Рады взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты объяснили мотив Украины при убийстве Ильи Кивы.

    Коментарии (9)
    20 декабря 2023, 03:28
    Взрывы прогремели в Харькове
    Взрывы прогремели в Харькове
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, в Харькове произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, очередной мощный взрыв прогремел в подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, сообщения о взрывах в Херсоне поступают с вечера вторника. Взрывы также прозвучали неподалеку от окраин Киева.

    Коментарии (29)
    19 декабря 2023, 20:18
    На Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек

    Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев

    На Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию в несколько сотен тысяч человек, сообщил политик на пресс-конференции.

    Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, это будет стоить еще 13,4 млрд долларов. Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко с вопросом о том, откуда взять на это средства.

    Ранее во вторник глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим уже провел девять волн мобилизации, в настоящее время продолжается десятая волна.

    Коментарии (30)
    19 декабря 2023, 19:39
    Глава ФСБ: Украина усиливает засылку агентуры в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство наращивает диверсионную деятельность по отношению к России, заявил директор ФСБ Александр Бортников во вторник.

    Киевский режим начинает усиливать «тайную борьбу», засылку агентуры, диверсантов, установление контактов с теми, кто находится в России, чтобы нанести ей вред, сказал Бортников в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Российские спецслужбы хотят работать на упреждение, в целом это получается, подчеркнул директор ФСБ. Ведомство предпринимает все необходимое для выявления возможных диверсий. Многое из того, что ФСБ держит в поле зрения, пока нельзя обнародовать, но это будет сделано, пообещал Бортников.

    До этого Бортников сообщал, что количество террористических преступлений в России выросло из-за активизации украинских спецслужб.

    Коментарии (13)
    19 декабря 2023, 16:40
    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик

    Эрдоган заявил о возможном тупике после начала процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Эрдоган: Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС зайдет в тупик
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) затянутся на неопределенный срок, получение статуса кандидата вовсе не означает, что эти страны станут членами объединения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По словам Эрдогана, Турция больше чем некоторые являющиеся членами ЕС государства соответствует критериям вступления в Евросоюз, однако Анкару годами заставили ждать, передает «Интерфакс».

    Аналогичным образом застопорится процесс принятия в ЕС Украины и Молдавии, считает турецкий лидер. «Получение статуса кандидата в ЕС не означает, что они станут членами союза. Начнется процесс, и он тоже зайдет в тупик», – приводят западные СМИ слова президента Турции.

    Ранее в Словакии предупредили Украину о долгом пути в ЕС.

    Коментарии (7)
    20 декабря 2023, 02:47
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    @ Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем 2023 года, а американский предприниматель Илон Маск – бизнесменом года, заявил обозреватель Джеральд Бейкер.

    Бейкер заявил, что «не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Обозреватель указал, что нынешняя позиция Путина «неизмеримо сильнее, чем год назад». Подчеркивается, что «хваленое контрнаступление Киева застопорилось», а российская экономика смогла устоять под давлением Запада. По мнению Бейкера, «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», передает РИА «Новости».

    Комментируя положение Маска, Бейкер заявил: «Возможно, его затея с Twitter/X (заблокирован в России) стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать».

    Напомним, Путин был включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time. В шорт-лист попали девять человек, включая короля Британии Карла III и председателя КНР Си Цзиньпина. В результате человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

    Американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.

    Коментарии (10)
    19 декабря 2023, 14:53
    Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство жителей западной части Украины хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Глава государства также заявил, что, работая на постсоветском пространстве, Запад делал ставку на украинских националистов, «забыв при этом, что эти самые националисты крайние – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером», передает ТАСС.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что польские элиты не планируют отказываться от попыток установить контроль над западными территориями Украины.

    Коментарии (7)
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