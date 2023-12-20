Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, и прямо говорят о тех проблемах, которые несёт Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы, и действуют в её рамках.0 комментариев
В «Киевстаре» объяснили новый сбой
В «Киевстаре» объяснили новый сбой стабилизационными работами
Один из крупнейших на Украине операторов связи «Киевстар», сообщавший утром о новом сбое в сетях на западе и юге страны, объяснил неполадки стабилизационными работами.
Как заявили в компании, сеть находится на стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг, передает ТАСС.
Ранее в среду «24 Канал» сообщил, что сотовый оператор «Киевстар» снова испытывает перебои в работе.
Напомним, 12 декабря на Украине сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях.