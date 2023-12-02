Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
Воздушная тревога прозвучала в Тель-Авиве впервые за 11 дней
В центральной части Израиля впервые за 11 дней прозвучали сирены воздушной тревоги
Впервые за 11 дней в центральной части Израиля звучат сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом активирована система ПРО «Железный купол», сообщают информационные агентства.
Сообщается о взрывах, характерных для перехвата ракет. Тревога объявлена почти над всей тель-авивской агломерацией и над рядом других городов, передает РИА «Новости».
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявили, что выпустили ракеты по Тель-Авиву. Утверждается, что ракетный обстрел стал «ответом на убийства мирного населения» израильскими военными, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны страны Йоав Галант заявил, что армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу».