Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
В ЮНИСЕФ заявили о гибели более 5,3 тыс. палестинских детей
ЮНИСЕФ: Более 5,3 тысяч палестинских детей погибли при конфликте в Газе
С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 5,3 тыс. палестинских детей, заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.
Рассел отметила, что за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, при этом не учтены те, кто считаются пропавшими без вести, передает RT.
По ее словам, в случае продолжения масштабного и интенсивного конфликта будут погибать и получать ранения сотни других детей.
Ранее сообщалось, что после прекращения перемирия в Газе погибли 178 человек.