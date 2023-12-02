В ЮНИСЕФ заявили о гибели более 5,3 тыс. палестинских детей

ЮНИСЕФ: Более 5,3 тысяч палестинских детей погибли при конфликте в Газе

Tекст: Вера Басилая

Рассел отметила, что за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей, при этом не учтены те, кто считаются пропавшими без вести, передает RT.

По ее словам, в случае продолжения масштабного и интенсивного конфликта будут погибать и получать ранения сотни других детей.

Ранее сообщалось, что после прекращения перемирия в Газе погибли 178 человек.