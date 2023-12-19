Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.2 комментария
Путин: Россия не может вести себя как временщики на Украине
Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в Министерстве обороны.
«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», – приводит его слова РИА «Новости».
Он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии. Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.